SOLOTÜRK Pilotları ÇOMÜ Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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SOLOTÜRK Pilotları ÇOMÜ Öğrencileriyle Buluştu

SOLOTÜRK Pilotları ÇOMÜ Öğrencileriyle Buluştu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK pilotları Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte gençlere uçaklar, gösteriler ve milli muharip uçak KAAN hakkında bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, etkinliğin öğrenciler için önemli bir rol model olma imkanı sağladığını belirtti.

26.04.2024 16:33
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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK pilotlarından Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Deneyimli pilotlar, ÇOMÜ Havacılık Kulübünce İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde çok sayıda öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte gençlere kullandıkları uçaklar, yurt içi ve yurt dışında yaptıkları gösterilerle ilgili bilgi verdi.

Binbaşı Bakıcı, maneviyatıyla insanları büyüleyen güzel Çanakkale'de, ÇOMÜ'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yurt dışında havacılık gösterilerine, fuarlara katıldıklarını belirten Bakıcı, "Şanlı bayrağımızı, sizleri her yerde temsil ediyoruz. Türk milletinin gücünü ve kudretini her yerde gösteriyoruz." dedi.

Bakıcı, havacılığın bir tutku, bir aşk olduğunu, bunu mesleki olarak icra etmenin onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını anımsatan Bakıcı, "En kısa süre içinde de aktif olarak yerini alacaktır. SOLOTÜRK gösterilerini milli muharip uçağımız KAAN ile yapmak da bizleri gururlandıracaktır." ifadesini kullandı.

Binbaşı Dikkule de 2014 yılında atandığı Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı'ndaki savaş pilotluğu eğitimlerini, otomobillerde ileri sürüş tekniklerinin öğretilmesine benzetti.

Eğitimlerin aşamalar halinde ilerlediğini anlatan Dikkule, "72 uçakla Suriye'ye girmiştik, Afrin'e harekat düzenlemiştik. O aslında dünyaya Türk'ün gücünü gösterdi. '72 uçakla biz buradayız. Biz dimdik ayaktayız. Bizi kimse yıkamaz.' Bunu tüm dünyaya gösterdik. İşte bu kursu bizim filo veriyor. Silahlı taktikler öğretmeni nezdinde veriyor. Yaklaşık 6 ay sürüyor. 6 ay tamamen kendinizi kapatıyorsunuz." diye konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, SOLOTÜRK ekibini ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Havacılık Kulübünün önemli faaliyetlerde bulunduğunu dile getiren Erenoğlu, şunları kaydetti:

"SOLOTÜRK ekibini (Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı törenlerinde) büyük beğeniyle izledik. Bugün de onlarla söyleşide bir araya geldik. Havacılık Kulübümüzün bu etkinlikleri öğrencilerimiz için rol model olma imkanı sağlıyor. Özellikle ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrencilerimizle bu ekibi bir araya getirmek önemli bir faaliyet oldu. Pilotların başarı hikayelerini kendi ağızlarından dinlemek bizim için çok kıymetli. ÇOMÜ'de havacılık, savunma sanayi, elektrikli araçlar anlamında önemli çalışmalar yapmaktayız. Devam eden AR-GE faaliyetlerimiz var. Özel sektörle yoğun çalışıyoruz. Bu anlamda böyle etkinlikler birçok öğrencimizin hayatının bundan sonraki aşamasına şekil vermesi açısından çok kıymetli. Yeteneklerin burada motive edileceğini ve kariyerlerinin şekilleneceğini düşünüyorum."

Söyleşi, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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