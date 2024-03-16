Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde İlk Kez Açık Kalp Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde İlk Kez Açık Kalp Ameliyatı Yapıldı

Somali'nin en büyük hastanesi olan, başkent Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, hastanın gözetim altında olduğu ifade edildi. Hastanenin resmi açılışı 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı.

16.03.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali'nin en büyük hastanesi olan, başkent Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Mevlüt Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatın Türkiye'den Doç. Dr. Mehmet Kızılay ile ekibi ve Türkiye'de eğitim alan Somalili kalp ve damar cerrahı Dr. Abdinafi Mahmud Hüseyin tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Somalili 74 yaşındaki Abdullahi Muhammed Jama'nın üç kalp damarında tıkanıklık olduğunu ve ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran Karataş, ameliyat sonrası hastanın gözetim altında olduğunu kaydetti.

Jama'nın ameliyat için Malezya'ya gitmek istediğini ancak maddi durumu nedeniyle bunu yapamadığını ifade eden Karataş, bu süreçte kendisinden ücret alınmadığını söyledi.

Somali'de görev yapmanın kendileri için iyi olduğunu belirten Karataş, "Somalili hastalar Türk personeline güveniyor ve burada yabancılık hissetmiyoruz." dedi.

Dr. Hüseyin ise ameliyatı başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ağustos 2014'ten itibaren hizmet vermeye başlayan hastanenin resmi açılışı 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde İlk Kez Açık Kalp Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Yerel seçimlere 15 gün kaldı 32 ilde oy verme saati öne çekildi Yerel seçimlere 15 gün kaldı! 32 ilde oy verme saati öne çekildi
09:24 Hatay’da Lütfü Savaş ısrarı CHP’ye pahalıya patlayacak gibi Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı Hatay'da Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
01:25 Murat Kurum: İstanbul’da 1,8 puan fark var, bazı araştırma şirketleri daha fazla olduğunu söylüyor Murat Kurum: İstanbul'da 1,8 puan fark var, bazı araştırma şirketleri daha fazla olduğunu söylüyor
12:15 İlk 3 Fenerbahçe’den Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi
11:53 Survivor’da diskalifiye olan Pınar’ın elenmesini kutlayan Sema’ya eşinden cevap Survivor'da diskalifiye olan Pınar'ın elenmesini kutlayan Sema'ya eşinden cevap
11:36 Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor
11:32 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi
10:56 Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede Düşman ülkenin mevzilerini izlediler Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler
10:47 Ardahan, Erzurum ve Kars’ta kar yağışı ile soğuk hava etkili Ardahan, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı ile soğuk hava etkili
10:35 Kıvılcım’ın sözleri Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde damga vurdu Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu
10:20 Erzincan’da Yakalanan Dev Turna Balığı Tezgahta Satışa Sunuldu Erzincan'da Yakalanan Dev Turna Balığı Tezgahta Satışa Sunuldu
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
09:40 Gerilim şimdiden başladı Avcı’dan Fenerbahçe’ye gözdağı Gerilim şimdiden başladı! Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 12:25:13. #1.12#
SON DAKİKA: Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde İlk Kez Açık Kalp Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement