Somali'nin en büyük hastanesi olan, başkent Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı.
Hastane Başhekimi Dr. Mevlüt Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatın Türkiye'den Doç. Dr. Mehmet Kızılay ile ekibi ve Türkiye'de eğitim alan Somalili kalp ve damar cerrahı Dr. Abdinafi Mahmud Hüseyin tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Somalili 74 yaşındaki Abdullahi Muhammed Jama'nın üç kalp damarında tıkanıklık olduğunu ve ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran Karataş, ameliyat sonrası hastanın gözetim altında olduğunu kaydetti.
Jama'nın ameliyat için Malezya'ya gitmek istediğini ancak maddi durumu nedeniyle bunu yapamadığını ifade eden Karataş, bu süreçte kendisinden ücret alınmadığını söyledi.
Somali'de görev yapmanın kendileri için iyi olduğunu belirten Karataş, "Somalili hastalar Türk personeline güveniyor ve burada yabancılık hissetmiyoruz." dedi.
Dr. Hüseyin ise ameliyatı başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Ağustos 2014'ten itibaren hizmet vermeye başlayan hastanenin resmi açılışı 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde İlk Kez Açık Kalp Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika
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