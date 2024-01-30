Somali\'deki insani kriz için 1,6 milyar dolarlık yardıma ihtiyaç duyuluyor

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Somali hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) Somali Ofisi, ülkedeki insani kriz için 1,6 milyar dolarlık yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Yapılan ortak açıklamada, ülkedeki insani kriz vurgulanarak, yardıma ihtiyaç duyan 6,9 milyon kişiden 5,2 milyon kişinin ihtiyacını karşılamak için 1,6 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı, Somali İnsani Yardım Koordinatörü George Conway, basına yaptığı açıklamada, Somali'nin iklim değişiklikleri, çatışma ile güvenlik sorunları, yoksulluk ve salgın hastalıklar nedeniyle bu yıl da insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Ülke genelinde 3,8 milyon kişinin evini terk ettiği bilgisini paylaşan Conway, her 5 çocuktan 2'sinin gıda sorunu yaşadığını ve birçok bölgede kolera salgınının patlak verdiğini belirtti.

Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Başkanı Mohamud Moallin Abdulle ise yerinden edilenlerin yüzde 80'den fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Somali'de şiddetli kuraklık, seller ve güvenlik sorunları nedeniyle milyonlarca kişi yetersiz besleniyor.