Somaliland Başkanı, Etiyopya ile kıyı mutabakat anlaşmasını uygulayacaklarını söyledi

Güncel

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, Etiyopya'yla imzalanan kıyı mutabakat anlaşmasını uygulayacakları sözünü verdi.

Abdi, başkent Hargeisa'da yaptığı konuşmada, Somali'nin egemenlik ihlali gerekçesiyle karşı çıktığı anlaşmayı uygulayacaklarını söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u eleştiren Abdi, "Kendini kandıran birisi. Somaliland kıyılarını sen yönetiyorsun öyle mi? Eğer öyleyse, gel. Bu anlaşma uygulanacak." dedi.

Abdi ayrıca, Etiyopya'nın Somaliland'in bağımsızlığına destek vermesinin kendileri için önemli olduğunu kaydederek, "Onlar istedikleri denizi, biz de bağımsızlığımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

Mogadişu hükümeti, son haftalarda hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de Afrika Birliği nezdinde toprak bütünlüğünün korunması için diplomasi çabalarını artırdı.

Etiyopya ile Somali arasındaki kriz: Somaliland

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu da alevlendirdi.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine Büyükelçisi'ni Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.