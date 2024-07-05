Somalili subaylar TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde göreve başladı - Son Dakika
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Somalili subaylar TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde göreve başladı

Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları, düzenlenen törenle göreve başladı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eğitimlerini tamamlayan subaylara sertifikalarını takdim etti ve Türkiye'ye teşekkür etti. TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve desteklemek amacıyla kurulmuştur.

05.07.2024 18:20
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Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan Somalili deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları, düzenlenen törenle göreve başladı.

Mogadişu'da düzenlenen törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eğitimini başarıyla tamamlayan subaylara sertifikalarını takdim etti.

3 yıl süren eğitimlerini tamamlayan subaylara konuşan Mahmud, ülkelerini savunmada aldıkları görevden ötürü minnettar olduğunu belirtti.

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Mahmud, Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini övdü.

Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.

Kaynak: AA

Türkiye, Somali, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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