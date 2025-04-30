Sorumlu Medya İçin Ortak İrade Çağrısı - Son Dakika
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Sorumlu Medya İçin Ortak İrade Çağrısı

RTÜK Başkanı Şahin, sorumlu içerik üretiminin toplumsal görev olduğunu vurguladı.

30.04.2025 18:26
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sorumlu içerik üretimi yalnızca bir yayıncı faaliyeti değildir. Aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Özellikle çocukların korunması, aile yapısının desteklenmesi ve şiddet ile nefret dilinin önlenmesi gibi konular ortak bir iradeyle ele alınmalıdır." dedi.

Şahin, RTÜK tarafından medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bir bakış açısıyla ele almak amacıyla düzenlenen "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi"nin kapanış oturumunda konuştu.

Zirvenin yalnızca bugünün değil, geleceğin medyasını da şekillendireceğine inandığını belirten Şahin, hep birlikte daha güçlü bir medya ve daha bilinçli bir toplum inşa edileceğini söyledi.

Medya gücünün doğru kullanımının, demokrasiyi besleyip, bireyi bilinçlendirdiğine, toplumsal bütünlüğü güçlendirdiğine işaret eden Şahin, bunun yanlış kullanıldığında ise ayrışma, kutuplaşma ve bilgi kirliliğini tetikleyebileceğini kaydetti.

Şahin, bu noktada yayıncıların, içerik üreticilerinin ve izleyicilerin sorumluluğunun büyük olduğunu vurgulayarak, "Sorumlu içerik üretimi yalnızca bir yayıncı faaliyeti değildir. Aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Özellikle çocuklarının korunması, aile yapısının desteklenmesi ve şiddet ile nefret dilinin önlenmesi gibi konular ortak bir iradeyle ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sokak röportajlarında bireysel görüşlerin toplum geneline mal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Şahin, RTÜK olarak sokak röportajları konusunda çalışma başlattıklarını, bu röportajların ana haberlerde ve televizyonlarda verilmesine müsaade edilmediğini aktardı.

Şahin, medya okuryazarlığının ilkokul döneminden itibaren yaygınlaştırılmasına yönelik politikalara desteğinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

Çalıştayda sunulan önerileri RTÜK olarak dikkatle takip edeceklerini dile getiren Şahin, bunun, yayın politikalarına da yön vereceğini söyledi.

"Yol gösterici çalışmalar yürütülüyor"

Şahin, RTÜK olarak önceliklerinin medya yayıncılığında kaliteyi artırmak, ifade özgürlüğüyle toplumsal sorumluluk arasında sağlıklı bir denge kurmak ve bilinçli bireylerden oluşan güçlü, büyük topluma katkı sunmak olduğunu belirterek, bu doğrultuda medyada yol gösterici pek çok çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Medyanın yalnızca teknik olanaklarla değil, topluma duyduğu saygı, taşıdığı sorumluluk ve etik duruşla da güçlendiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ailemiz, çocuklarımız, kadınlarımız, toplumumuzun mihenk taşları. Onlara zarar veren, ailemizle, çocuklarımızla ve toplumumuzun her kesimini ilgilendiren dezavantajlı gruplarımızla izleyemeyeceğimiz, onlarla birlikteyken takibinden bile utanacağımız görüntüleri halkımız önüne koymayınız. RTÜK olarak da tam olarak bu görevi yerine geçirmek için buradayız."

Sonuç Bildirgesi

Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde yer alan bazı öneriler şöyle:

"RTÜK tarafından yayınlanan 'Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri'nin güncellenmesi, Aile, erdem ve toplum yararı odaklı içeriklerin mali ve tanıtımsal olarak desteklenmesinin önerilmesi, RTÜK öncülüğünde 'Aile Dostu Sertifikası' sistemi geliştirilerek bu yapımlara reklam, mali ve yayın teşviklerinin önerilmesi, 'Aile Dostu Yayın Saati' uygulamasının gündüz kuşağına yayılması, Gündüz kuşağı programlarının şiddet ve mahremiyet ihlali taşıyan içeriklerinin tamamen kaldırılması veya kademeli olarak dönüştürülmesi, Çocuklara yönelik yapımlarda yetişkin temalarına ve şiddete kesinlikle yer verilmemesi, Sağlık programlarında bilim dışı, spekülatif ve reklam ilişkili içeriklerin kaldırılması ve yalnızca yetkin uzman görüşlerine yer verilmesi, Spor yayınlarında centilmenlik, disiplin ve sağlıklı yaşam temalarının öne çıkarılması, Çevre bilinci oluşturan içeriklerin medya destek programlarıyla yaygınlaştırılması, Sarsıcı haber dili yerine çözüm odaklı, tarafsız, empatik ve açıklayıcı haberciliğin teşvik edilmesi, Haber bültenlerinde şiddet içeriklerinin abartılı olarak sunulmaması, aynı görüntülerin yüksek frekansta tekraren kullanılmaması, Sokak röportajlarında yeni düzenlemeler getirilerek güçlü bir denetim mekanizmasının oluşturulması."

Televizyon dizilerinde şiddetsiz çözüm yolları, empatik temalar ve uzman desteğiyle geliştirilmiş senaryoların teşvik edilmesinin önemine işaret edilen bildirgede, kaotik dönemlerde, sivil toplum ve medya aktörlerinin eş zamanlı "Pozitif İçerik Seferberliği" ilan ederek, empati ve dayanışma temalı içeriklerle toplumsal direnci güçlendirmesi önerisi de yer aldı.

Kaynak: AA

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