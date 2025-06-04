Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika
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Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon

04.06.2025 12:24
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Kars'ta eş zamanlı operasyonda dolandırıcı çeteye yönelik 22 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı.

Kars merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yüksek takipçili sosyal medya hesapları açarak kadın kıyafeti satma bahanesiyle vatandaşların banka hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaşayan G.Ö'nün sosyal medyadan alışveriş yaparken dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sahte sosyal medya hesapları kuran dolandırıcıların satış yaptığı ancak ürünü gelmeyen müşterinin kendilerini aradığı zaman iade kodu aldı altında kod gönderdiğini belirledi. Müşteriyle telefonda görüşme sağlayan çete üyelerinin, mobil bankacılık üzerinden havale yaptırıp kendi hesap bilgilerini vererek, "ters işlem" yapacakları iddiasıyla müşteriden havale yapmasını istediği tespit edildi.

Dolandırıcılara güvenen müşteri işlemi tamamladıktan sonra hesabındaki parasının gittiğini fark ediyor. Aynı işlemlerle Kars'ta da G.Ö'nün hesabındaki 150 bin lirasını çeken çete üyeleri, suçtan elde ettiği paraları kripto üzerinden yurtdışına aktardıkları ve kendi hesaplarına aktarmak için çeşitli yollar buldukları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 30 ekip 120 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda G.N, F.B, ile S.K, A.K, Ç.Ş.Ö, Ö.F.C, H.H, E.M, F.V, M.A, Ö.F.B, B.S, Y.M, F.D, F.S, Y.B, O.P, M.O.Y, T.G.K, Y.T, T.N.K. ve T.B'yi gözaltına aldı. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 24 bin dolar, 19 bin avro, 10 bin 400 lira para, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kars'a getirilen 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin ise İstanbul ve Sakarya'daki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika

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