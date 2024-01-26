Spil Dağı Milli Parkı Karla Kaplandı

Beline kırmızı kuşak bağlayacaklardı! O andaki tepkisi de sözleri de viral oldu

MANİSA'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı, beyaza büründü. Spil'e akın eden vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, öğretmenleri tarafından Spil'e getirilen İzmirli çocuklar kar heyecanı yaşadı ve doyasıya eğlendi.

Manisa'da bu gece yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Yer yer kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Spil'de görsel şölen oluştu. Milli park içerisindeki doğal göl donarken, manzarası ise hayran bıraktı. Manisa ve çevre il ve ilçelerden gelenler karın keyfini çıkardı.İzmir Konak Belediyesine bağlı spor okullarında eğitim gören öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde Spil'e gelerek doyasıya eğlendi. İlk defa kar görmenin heyecanını da yaşayan bazı çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

İzmir'den Spil'e gelen çocuklardan Miraç Yulu, 'Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarım burada, kardan adam yapıyoruz. Mükmmel bir ortam herkesin gelmesini tavsiye ediyorum dedi.

İzmir'den gelen Hüseyin Oflaman ise, 'Konak'tan buraya geldik. Getirmeleri iyi oldu. Bayadır kar görmüyorduk. Mutlu olduk' diye konuştu.Efe Alkan ise, Burası çok güzel, kardan adam oynadık, kar topu yaptık. Herkese tavsiye ederim dedi.(DHA)