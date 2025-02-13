Spor Diplomasisi Buluşmaları Başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca sporun uluslararası ilişkilerdeki rolünü ve Türkiye'nin spor diplomasisi stratejisini ele almak amacıyla düzenlenen "Spor Diplomasisi Buluşmaları"nın ilki Ankara'da yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ve Bakanlığın ilgili birimlerinden yetkililer katıldı.

Toplantıda, kamu iş birliğinde sporun daha güçlü bir diplomasi aracı olarak nasıl kullanılabileceği ve Türkiye'nin spor diplomasisi alanındaki etkinliğini artırmak amacıyla neler yapılabileceği konularında görüşler paylaşıldı.

Akademisyenler, federasyonlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sporcuların katılımıyla devam edecek "Spor Diplomasisi Buluşmaları"nın ardından 2025 yılı içinde "Ulusal Spor Diplomasisi Strateji Belgesi" hazırlanacak.