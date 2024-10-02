Sri Lanka'dan Seyahat Uyarısı - Son Dakika
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Sri Lanka'dan Seyahat Uyarısı

Sri Lanka, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle İsrail'e seyahat eden vatandaşlarını uyardı.

02.10.2024 19:17
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Sri Lanka, İsrail'i ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlarına, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahatlerini "geçici olarak askıya almaları" çağrısında bulundu.

Başkent Colombo merkezli Newswire internet sitesinin haberine göre, Sri Lanka Yabancı İstihdam Bürosu (SLBFE) yetkilisi Gamini Senarath Yapa, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapa, İsrail'i ziyaret etmeyi planlayan Sri Lanka vatandaşlarını, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle bu ülkeye seyahatlerini geçici olarak askıya almaya çağırdı.

Bölgedeki duruma karşı Sri Lankalıların "dikkatli ve tedbirli olması" gerektiğini ifade eden Yapa, İsrail, Lübnan veya Suriye'ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ile koordine olmasının önemini vurguladı.

Ülkeler arası bazı anlaşmalar kapsamında İsrail'de yaklaşık 12 bin, Lübnan'da yaklaşık 7 bin 600 Sri Lanka vatandaşının istihdam edildiğini belirten Yapa, İsrail'den ülkeye dönüşte yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarından Sri Lanka'nın Tel Aviv Büyükelçiliği ile iletişime geçmelerini istedi.

Kaynak: AA

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