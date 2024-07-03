SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri Sıfır Zam Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri Sıfır Zam Alacak

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu. Bu nedenle kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri zam alamayacak. Emekli aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Ancak, emekli aylığı 10 bin TL altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine Hazine yardımı yapılarak aylık 10 bin TL'ye tamamlanacak. Bu durumda kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan milyonlarca emekli, Ocak 2025'e kadar zamsız yaşamını sürdürecek.

03.07.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu. Buna göre; kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri "sıfır zam" alacak.

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,64, yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 oldu. 6 aylık enflasyon farkı ise 24,73 olarak açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 24,73 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli var" demişti.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 zam yapılacak. Fakat bu zamdan milyonlarca emekli faydalanamayacak. Kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri "sıfır zam" alacak. Çünkü emekli aylığı 10 bin TL altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına Hazine yardımı yapılarak 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye ulaşıyor.

Kök ücreti  8 bin 18 liranın altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin sıfır zam almasının nedeni ise yüzde 24,73'lük zam yapıldığı takdirde aylığın yine 10 bin TL'nin altında kalacak olması.

Bir SSK veya BAĞ-KUR emeklisinin kök aylığı 7 bin 500 TL ise yüzde 24,73 zam yapılınca aylık 9 bin 354 TL olacak. Kalan eksik kısım Hazine tarafından tamamlanarak aylık 10 bin TL'ye ulaşmış olacak. Aslında bu emekli hiç zam almış olmayacak.

Böylece kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan milyonlarca emekli "sıfır zam" alarak Ocak 2025'e kadar zamsız yaşamını sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Enflasyon farkı, Zam, Ssk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri Sıfır Zam Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:17:03. #1.11#
SON DAKİKA: SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri Sıfır Zam Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement