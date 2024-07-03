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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu. Buna göre; kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri "sıfır zam" alacak.

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,64, yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 oldu. 6 aylık enflasyon farkı ise 24,73 olarak açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 24,73 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli var" demişti.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 zam yapılacak. Fakat bu zamdan milyonlarca emekli faydalanamayacak. Kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri "sıfır zam" alacak. Çünkü emekli aylığı 10 bin TL altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına Hazine yardımı yapılarak 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye ulaşıyor.

Kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin sıfır zam almasının nedeni ise yüzde 24,73'lük zam yapıldığı takdirde aylığın yine 10 bin TL'nin altında kalacak olması.

Bir SSK veya BAĞ-KUR emeklisinin kök aylığı 7 bin 500 TL ise yüzde 24,73 zam yapılınca aylık 9 bin 354 TL olacak. Kalan eksik kısım Hazine tarafından tamamlanarak aylık 10 bin TL'ye ulaşmış olacak. Aslında bu emekli hiç zam almış olmayacak.

Böylece kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan milyonlarca emekli "sıfır zam" alarak Ocak 2025'e kadar zamsız yaşamını sürdürecek.