Star Clipper Bodrum'da

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Beş yelken direkli dev gezinti gemisi "Star Clipper", 149 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı.

Rodos Adası'nın ardından rotasını ilçeye çeviren Malta bayraklı 112 metrelik lüks gemi, Bodrum Limanı'na geldi.

Gemide çoğu ABD'li 149 yolcu ve 74 personelin bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

Lüks yelkenli gezinti gemisi, ihtişamıyla ilçe sakinlerinin ve turistlerin dikkatini çekti. 227 misafir kapasiteli, 1760 metrekare açık güverteye sahip gemide, üç yüzme havuzu bulunduğu öğrenildi.

Bodrum'u günübirlik ziyaret eden "Star Clipper", akşam saatlerinde Göcek'e hareket edecek.