Starmer'dan Ukrayna'ya NATO Desteği - Son Dakika
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Starmer'dan Ukrayna'ya NATO Desteği

İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'nın NATO'ya katılımına destek verdiklerini açıkladı.

14.02.2025 18:16
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın NATO'ya katılımda dönülmez bir yolda ilerlediğini ve kendilerinin de bu konuda verdikleri taahhüde bağlı olduklarını belirtti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Starmer, sabah Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Starmer, görüşmede, İngiltere'nin Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu sürece somut destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Ukrayna'nın katılımı olmadan ülkeye dair herhangi bir müzakerenin yapılamayacağını belirten Starmer, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine, ek askeri yardımlara ve egemen geleceğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Başbakan Starmer, geçen yıl Washington'daki NATO Zirvesi'nde müttefikler tarafından kabul edilen "Ukrayna'nın NATO'ya katılımda dönüşü olmayan bir yolda ilerlemesi" taahhüdüne bağlılıklarını yineledi.

Liderler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılına yaklaşılırken, bu yıl dönümünün uluslararası birlik ve Ukrayna'ya destek açısından önemli olacağını değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca Starmer'ın geçen ay yaptığı Kiev ziyaretine değinildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Münih Güvenlik Konferansı'na ilişkin planları hakkında Starmer'a bilgi verdi.

İki lider, yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Şubat'ta Brüksel'de Avrupalı mevkidaşlarına, Ukrayna'nın eski sınırlarına kavuşmasının gerçekçi olmadığını, bu ülkenin NATO ittifakına katılma arzusundan vazgeçmesi gerektiğini ve ABD askerlerinin barış gücü olarak görev yapmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

ingiltere, Ukrayna, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer'dan Ukrayna'ya NATO Desteği - Son Dakika

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