Starmer: İki Devletli Çözüm Olmadan Barış Mümkün Değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ile Filistin arasında iki devleti çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış ihtimaline imkan vermediğini söyledi.

Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Londra'da yaptıkları görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İngiltere'nin ve Fransa'nın zor zamanlarda liderlik etme görevi bulunan iki devlet olduğunu kaydeden Starmer, iki ülke halklarının talepleri doğrultusunda işbirliğini artırdıklarını ifade etti.

Starmer, düzensiz göçün iki ülke için bir kriz olduğunu vurgulayarak, "Bu bir hukuk, güvenlik, insanlık ve eşitlik krizidir. Çeteler tarafından yönetilen multimilyar sterlinlik bir girişimle karşı karşıyayız. Binlerce insanı Manş Denizi'nde ölüme sürüklüyorlar. Bu ticareti birlikte bitirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Bu kapsamda yeni bir uygulamayı devreye sokacaklarını açıklayan Starmer, "İlk kez (İngiltere'ye ayak basan) düzensiz göçmenler Fransa'ya iade edilecek. Bunların her birine karşılık başka bir şahıs, kontrol edilerek, yasal ve güvenli bir yoldan İngiltere'ye gönderilecek. Sadece güvenlik kontrolünden geçirilenlere ve İngiltere'ye illegal şekilde girmeye çalışmayanlara bu hak tanınacak." dedi.

Starmer, başka düzensiz göçmenlerin bu şekilde tehlikeli Manş Denizi yolculuğuna çıkmasının önleneceğini söyledi.

Gelecek haftalarda bu uygulamanın yürürlüğe gireceğini ifade eden Starmer, "Bazı insanlar bizim neden hala göçmen almaya devam ettiğimizi soracaktır. Biz sığınma talebi olanları alacağız. Çünkü bu bizim gerçekten ihtiyacı olanlara sunduğumuz bir haktır. Tek başımıza hareket ederek ve müttefiklerimize 'biz oynamıyoruz' diyerek denizi geçen botları durduramayız." ifadelerini kullandı.

"Hasımlarımız bu iki milletten güçlü bir karşılık alacağını bilecek"

Starmer, uydu bağlantıları alanında da işbirliği yaptıklarını, yapay zeka alanında ise fırsatları birlikte değerlendirme konusunda adımlar atacaklarını anlattı.

Enerji güvenliği konusunu da ele aldıklarını söyleyen Starmer, Ukrayna konusunda ise, "İngiliz halkının güvenliği Ukrayna'dan başlar. Gönüllüler Koalisyonu toplantısına, ABD'den temsilcilerin de katılımıyla başkanlık ettik. Merkezi Paris'te olacak Çok Uluslu Ukrayna Gücü'nün planlarını duyuruyoruz." dedi.

Starmer, barış görüşmesi zamanı geldiğinde barışı destekleyeceklerini belirtirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa yanaşmadığını, bu nedenle Ukrayna'ya daha fazla destek vereceklerini vurguladı.

İngiltere ve Fransa'nın Avrupa'daki iki nükleer güç olarak kıtanın güvenliği ve barışını sağlamada önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Starmer, gerektiğinde Avrupa'nın savunulması için hazır bulunacak güçlerin toplam sayısının 50 bin olduğunu ifade etti.

Starmer, Savunma Bakanı John Healey'in de açıkladığı nükleer güç konusunda ortak çalışmalara değinerek, "Bugünden itibaren hasımlarımız Avrupa'yı tehdit ettiklerinde bu iki milletten güçlü bir karşılık alacaklarını bilecekler." dedi.

"İki devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ihtimali yok"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Starmer, Gazze'de yaşananlara ilişkin, "Gazze'deki durum tamamen kabul edilemez. Ateşkese, şu an yapılmayan bir şey olan yardımların hızla girişine ve esirlerin salıverilmesine ihtiyacımız var. Bunu sağlamalıyız." diye konuştu.

İşçi Partisi ve hükümetinin uzun zamandır barışa katkı sağlayacak bir sürecin parçası olarak Filistin devletini tanımayı savunduğunun altını çizen Starmer, "Bizim pozisyonumuz hala aynı. İki devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Starmer, şu noktada odaklarının diplomasi ve yardımların girişine imkan sağlayacak ateşkesin sağlanması olduğunu aktardı.