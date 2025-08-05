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Starmer ve Erdoğan Gazze'yi Görüştü

05.08.2025 00:01
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İngiltere Başbakanlığı, Başbakan Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde, Gazze'deki insani durumun ve acil ateşkes ihtiyacının ele alındığını bildirdi.

İngiltere Başbakanlığı, Başbakan Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde, Gazze'deki insani durumun ve acil ateşkes ihtiyacının ele alındığını bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştu.

İki lider, Gazze'deki "korkunç" insani krizi ele alarak, acil bir ateşkes sağlanmasının, tüm esirlerin koşulsuz şekilde serbest bırakılmasının ve acilen insani yardımlara yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının son derece önemli olduğunu açık şekilde belirtti.

Starmer, ülkesinin konuyla ilgili çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, İngiliz hükümetinin, uzun süredir "güvenli ve emniyetli bir İsrail'in yanında yaşayabilir ve egemen bir Filistin devletinin" adil ve kalıcı bir barışın tek temeli olabileceği tutumunu savunduğunu vurguladı.

İngiltere'nin Filistin devletini tanıma planından söz eden Starmer, İsrail hükümetinin Gazze'deki "korkunç" durumu sonlandırmaya yönelik somut adımlar atmaması ve uzun vadeli bir barışa bağlılık göstermemesi halinde ülkesinin, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan önce Filistin devletini tanıyacağını anlattı.

Starmer, İran konusunda da sadece diplomatik bir çözümün uzun vadede İran'ın nükleer hedefini sonlandırabileceğinin altını çizerek, Türkiye'nin son müzakerelerdeki rolünü takdirle karşıladığını belirtti.

İngiltere Başbakanlığının açıklamasında, liderlerin, İngiltere'de üretilen Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı için yeni bir ihracat anlaşması imzalanmasına yönelik son gelişmeleri de konuştuğu ve yeniden görüşmeyi sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starmer ve Erdoğan Gazze'yi Görüştü - Son Dakika

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