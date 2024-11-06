Steinmeier'den Trump'a Tebrik

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Steinmeier ABD'de yapılan başkanlık seçimine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin 47. başkanı olarak seçilmenizden dolayı size tebriklerimi iletiyorum. Transatlantik ilişkiler ülkelerimizin ve kıtalarımızın istikrarı ve refahı için büyük öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ve ABD'nin karşılıklı yarar sağlayan uzun bir işbirliği geçmişini paylaştığını belirten Steinmeier, "Nesiller boyu Alman göçmenler ABD'yi şekillendirdi ve şekillendirmeye devam ediyor. Cesaretli Amerikalılar Almanya'nın iyiye giden yolunu etkiledi. Almanya, özgürlüğümüzü, birliğimizi ve güvenliğimizi desteklemesinden dolayı ABD'ye derinden minnettardır." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, iki ülkede milyonlarca insanın kişisel ilişkiler, paylaşılan değerler, deneyimler ve anılarla birbirlerine bağlı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, birlikte, tek başımıza olduğumuzdan daha güçlüyüz. Birlikte daha fazlasını başarabiliriz. Özellikle çatışma ve belirsizlikle dolu bu huzursuz dünyada, iki ülke, NATO ve Birleşmiş Milletler ortakları olarak işbirliğimiz büyük değer taşıyor. ABD'nin yanında güçlü bir ortak olarak Almanya'ya güvenebilirsiniz."

İki ülke insanlarının birbirlerine saygı ve açıklıkla davranmalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceğini belirten Steinmeier iki ülkenin gelecekte de, demokratik değerler temelinde, güçlü bir transatlantik ittifak ruhu içinde ve ortak çıkar doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmelerini umduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Biz Avrupalılar, şimdi daha fazla güvenlik politikası sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacağız"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Berlin'de yaptığı açıklamada ABD vatandaşlarının seçim yaptığını belirterek, "Donald Trump seçimi kazandı. Tebrik ediyoruz. Almanya, Avrupa ve ABD yakın ortak ve müttefiktir." dedi.

Transatlantik dostluğunun tek bir partiye mahsus olmadığını ifade eden Baerbock, "Almanya, gelecekteki Amerikan hükümeti için de yakın ve güvenilir bir müttefik olacak. Teklifimiz budur." diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, her iyi ortaklıkta siyasi farklılıklar olduğunda dürüst ve her şeyden önce yoğun bir diyaloğun önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz Avrupalılar, şimdi daha fazla güvenlik politikası sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacağız. Bugün, yarın ve yarından sonra. Bizim için, çocuklarımız için. Bunun için hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

Güvenlik politikasının sorumluluğu için harekete geçmeleri gerektiğinin altını çizen Baerbock, "Avrupa'nın güvenlik yatırımları için büyük düşünmemiz gerekiyor. Bu, özellikle Almanya ve Avrupa Birliği'nde (AB) güvenliğimize yatırım yapmada, bizim kendimize vurduğumuz prangalardan kurtulmamız gerektiği anlamına da geliyor. NATO'da Avrupa ayağını daha da güçlendirmek için de." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, bunun transatlantik ortaklığın yerine geçecek bir şey olmadığını aksine transatlantik ortaklığa yapılan bir yatırım olduğunu kaydetti.