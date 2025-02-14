Su Tankeri AVM Otoparkına Devrildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su tankerinin alışveriş merkezinin (AVM) otoparkına devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

H.I. idaresindeki 01 EVM 43 plakalı belediyeye ait su tankeri, Yeni Mahalle'de kontrolden çıkarak AVM'nin otoparkına devrildi.

Kaza nedeniyle tanker ile park halindeki 01 AET 899 ve 01 LE 885 plakalı otomobillerde hasar oluştu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde tankerin otoparka devrilme anı yer alıyor.

Bu arada, tanker şoförünün alkollü olduğu öne sürüldü.