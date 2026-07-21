Suç Örgütü Davasında 53. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
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Suç Örgütü Davasında 53. Duruşma Tamamlandı

21.07.2026 19:01
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200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında avukatlar delillerin yetersiz olduğunu savundu.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Söz verilen bazı sanıkların avukatları, baz kayıtlarının tek başına delil olamayacağını savunarak, sanıkların aynı yerde baz vermemesine rağmen sadece yakın yerlerde bulunmalarının gerekçe gösterildiğini belirtti.

Delillerin cezalandırmaya yeterli inandırıcı bir husus olmadığını öne süren avukatlar, müvekkilleri hakkında karar verilirken bu durumların göz önüne alınması gerektiğini ifade etti.

Avukatlar, yargılamanın başından beri HTS kayıtlarının konuşulduğunu ve bu durumun bir delil olmayacağını savundu.

Bazı sanıkların avukatları, özel bilirkişilere hazırlattıkları mütalaayı da mahkemeye delil olarak sundu.

Suç örgütü iddialarını reddeden sanık avukatları, suç örgütüne dair herhangi bir hiyerarşik yapının bulunmadığını ve bu suçlamanın da soyut olduğunu öne sürdü.

Avukatlar, iddianamede ve mütalaada yer alan suç isnatlarının mesnetsiz olduğunu iddia etti.

Müvekkilleri hakkındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirten avukatlar, yargılama sonucunda tüm suçlardan müvekkilleri için beraat kararı verilmesini talep etti.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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