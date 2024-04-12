Sudan'da 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 25 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, 8,6 milyon kişinin ise yerinden edildiğini bildirdi. Sudan'daki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Direktörü Justin Brady, taraflar arasındaki çatışmanın devam ettiğini ve durumun her geçen gün kötüleştiğini belirtti. Brady, 25 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ve 8,6 milyon insanın yerinden edildiğini ifade ederek, 4 milyonunun çocuklardan oluştuğunu kaydetti. Ayrıca, yaklaşık 2 milyon kişinin komşu ülkelere kaçtığını ve 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu vurguladı. Sudan'da yaşanan krizin sınırları aştığını belirten Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford ise açlığın, yerinden edilmenin ve hastalığın birleştiğinde ölüm oranlarının artma riski bulunduğunu ifade etti.

12.04.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 25 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, 8,6 milyon kişinin ise yerinden edildiğini bildirdi.

Sudan'daki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Direktörü Justin Brady ile Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, videokonferans yoluyla New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sudan'ın dünyadaki en korkunç insani trajedilerinden birine sahne olduğuna dikkati çeken Brady, taraflar arasında çatışma sürerken durumun her gün kötüleştiğini ifade etti.

Brady, Sudan'da 25 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu kaydederek, 8,6 milyon insanın yerinden edildiğini, bunların 4 milyonunun çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Yaklaşık 2 milyon kişinin işe komşu ülkelere kaçtığını aktaran Brady, "Yaklaşık 5 milyon kişi kıtlığın eşiğinde. Özellikle Hartum ve Darfur'da ulaşılması zor bölgelerde kıtlık bekleniyor. Yaklaşık 18 milyon kişi akut gıda güvencesizliğiyle mücadele ediyor. Bu geçen seneye göre 10 milyonluk bir artış." bilgisini paylaştı.

Brady, savaşın özellikle çocuklar üzerinde çok büyük etkisi olduğunu, yaklaşık 730 bin çocuğun akut gıdasızlık çektiğini vurgulayarak, gelecek haftalarda 200 bin çocuğun hayati tehlike arz eden açlık nedeniyle ölebileceği uyarısında bulundu.

Sudan'da tarafların uluslararası hukuku ihlal ettiğine ilişkin önemli bulgular bulunduğuna dikkati çeken Brady, bunların bazılarının savaş suçu olabileceğine işaret etti.

Brady, 15 Nisan'da Paris'te düzenlenecek Sudan Konferansı'nın önemli fırsat teşkil ettiğini, uluslararası toplumun desteğini artırması gerektiğini söyledi.

"Açlık, yerinden edilme ve hastalık birleştiğinde ölüm oranlarının da artma riski bulunuyor"

WFP Doğu Afrika Bölge Direktörü Dunford ise Sudan'daki krizin sınırları aştığını, Çad ve Güney Sudan'ı da etkilediğini ifade etti.

Sudan'da halihazırda hasat dönemi olduğunu, buna rağmen açlığın arttığını belirten Dunford, hasat döneminden sonra insani yardım ihtiyacının daha da fazla artmasının beklendiğini kaydetti.

Dunford, mahsullerde bir önceki yıla göre yüzde 46 düşüş olduğunu, bununla birlikte gıda ürünlerinin fiyatında büyük artış bulunduğuna işaret etti.

"Açlık, yerinden edilme ve hastalık birleştiğinde ölüm oranlarının da artma riski bulunuyor." diyen Dunford, özellikle çocuklar arasında ölüm oranlarının arttığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ünlü oyuncu Rambo Berk, Şişli'de hırsızı yakaladı
    10:19 Ünlü oyuncu Rambo Berk, Şişli'de hırsızı yakaladı

    Şişli'de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı aracı çalan hırsızı takip eden ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, hırsızı etkisiz hale getirerek ellerini bağladı. Yılmaz, kadını bıçaklamak isteyen hırsıza müdahale ettiğini ve onu etkisiz hale getirdiğini söyledi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

  • Nevşehir'de meydana gelen kazalar KGYS kameralarına yansıdı
    10:18 Nevşehir'de meydana gelen kazalar KGYS kameralarına yansıdı

    Nevşehir'de meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kentte yaşanan kazalardan biri Terminal kavşağında, biri Yunus Emre Caddesi'nde ve bir diğeri Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

  • Kayseri'de bir evde 2 genç ölü bulundu
    10:15 Kayseri'de bir evde 2 genç ölü bulundu

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunan bir evde, 2 genç hareketsiz şekilde yatarken ölü bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 2024-2028 Stratejik Planını Açıkladı
    10:13 DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 2024-2028 Stratejik Planını Açıkladı

    Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planı açıklandı. Plan, bölgenin hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için etkili politika ve tedbirlerle yeterli bütçe kaynakları ile yatırımların ve projelerin desteklenmesini öngörüyor. Ayrıca, hayvancılık, tarımsal üretim, sulama altyapısı ve hayvan pazarları gibi alanlarda yapılan çalışmaların sonuçları da paylaşıldı.

  • Bursa'da Kamyonet Kundaklandı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı
    10:13 Bursa'da Kamyonet Kundaklandı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde park halinde duran bir kamyonet, yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

  • İstanbul'da silahlı 'tost ücreti' kavgası kamerada: Büfeci müşteriyi kovalayıp bacağından vurdu
    10:13 İstanbul'da silahlı 'tost ücreti' kavgası kamerada: Büfeci müşteriyi kovalayıp bacağından vurdu

    Beşiktaş'ta bir büfede tost yiyen adam ücret konusunda çıkan tartışmada çalışan tarafından bacağından silahlı vuruldu. Polis tarafından silahla birlikte yakalanan saldırgan tutuklandı. Olayın detayları ve görgü tanıklarının ifadeleri haberde yer alıyor.

  • Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak
    10:10 Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.

  • İran'ın İsrail'e saldırısı dünya gündemine oturdu, Hakan Ural eleştirilerin hedefi oldu
    10:08 İran'ın İsrail'e saldırısı dünya gündemine oturdu, Hakan Ural eleştirilerin hedefi oldu

    Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme olarak İsrail'i vuran İran'ın operasyonu dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ancak Türk televizyonlarında magazin yorumcusu Hakan Ural'ın bu konuda yorum yapması eleştirilere neden oldu. Sahte çürük raporuyla askerden kaçtığı ortaya çıkan Ural, emekli asker ve savaş uzmanlarının bulunduğu bir konuda yorum yapmasının eleştirilmesine maruz kaldı.


08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
05:17 İsrail’den BM’ye acil toplanma çağrısı İran’la ilgili 2 talebi var İsrail'den BM'ye acil toplanma çağrısı! İran'la ilgili 2 talebi var
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
03:20 İran’ın İsrail’i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 10:22:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan'da 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement