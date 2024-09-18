Sudan'da 3,4 Milyon Çocuk Salgın Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Sudan'da 3,4 Milyon Çocuk Salgın Riskiyle Karşı Karşıya

Sudan\'da 3,4 Milyon Çocuk Salgın Riskiyle Karşı Karşıya

UNICEF, Sudan'da 3,4 milyon çocuğun ölümcül salgın hastalıklara maruz kaldığını açıkladı.

18.09.2024 15:11
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HARTUM, 18 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da beş yaşın altındaki yaklaşık 3,4 milyon çocuğun ölümcül salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Salı günü yapılan açıklamada UNICEF Sudan Temsilcisi Sheldon Yett'in ülkedeki şiddetli yağışlar ve sellerin yanı sıra kolera, sıtma, dang humması, kızamık ve kızamıkçık gibi hastalıkların "daha hızlı yayılabileceği ve hem etkilenen eyaletlerde hem de diğerlerinde çocuklar için durumu daha da kötüleştirebileceği" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Krizlerin aşılama oranlarındaki önemli düşüşlerden ve devam eden iç çatışmalar nedeniyle sağlık, su, sanitasyon ve hijyen altyapısının tahrip edilmesinden kaynaklandığının altını çizen Yett, Sudan'daki şiddetlenen kötü beslenme koşullarının birçok çocuğu daha da büyük bir risk altına soktuğunu belirtti.

Açıklamada, UNICEF'in 9 Eylül'de Sudan'a 404.000 doz oral kolera aşısı teslim ettiği belirtildi.

UNICEF'e göre, Sudan'da iç çatışmalardan önce yüzde 85 olan aşılama oranı, an itibarıyla yüzde 50'lere kadar düşmüş durumda.

Çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki hastanelerin yüzde 70'inden fazlasının faaliyet göstermediği ve ön saflardaki sağlık çalışanlarına aylardır ödeme yapılmadığı belirtildi.

Nisan 2023'te Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Güçleri arasında çatışmaların başlamasından bu yana kolera, sıtma, kızamık ve dang humması gibi salgın hastalıklar ülkede yayılarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Ülkedeki çatışmalar nedeniyle en az 16.650 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi yerlerinden oldu.

Sudan'daki kolera salgını, Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim tarafından 17 Ağustos'ta resmen açıklandı. Bakanlık, salgını çatışmalar nedeniyle bozulan çevre koşullarına ve kirli su kullanımına bağladı.

Bakanlığın Salı günü yaptığı açıklamada 15 Temmuz'dan geçtiğimiz Pazartesi gününe kadar ülkede 328'i ölümle sonuçlanan 10.022 kolera vakasının kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sudan'da 3,4 Milyon Çocuk Salgın Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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