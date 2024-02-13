Sudan'da 5 milyon kişi acil durum seviyesinde açlık yaşıyor - Son Dakika
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Sudan'da 5 milyon kişi acil durum seviyesinde açlık yaşıyor

Sudan\'da 5 milyon kişi acil durum seviyesinde açlık yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Peter Graaff, Sudan'da 5 milyon kişinin acil durum seviyesinde açlık yaşadığını bildirdi. Sudan'daki çatışmaların devam etmesi ve sivillerin yerinden edilmesi nedeniyle ülkede insani kriz yaşandığını belirten Graaff, 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Özellikle hamile kadınlar ve çocukların hastalık ve yetersiz beslenme nedeniyle daha fazla etkilendiğine dikkat çekti.

13.02.2024 19:27
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Peter Graaff, Sudan'da 5 milyon kişinin acil durum seviyesinde açlık yaşadığını bildirdi.

Graaff, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da başlayan çatışmaların üzerinden 10 ay geçtiğini hatırlatan Graaff, bu sürecin ülkeyi ileri boyutta insani krize sürüklediğini bildirdi.

Çatışmaların yeni bölgelere yayılmasıyla sivillerin toplu halde yerlerinden edilmelerinin devam ettiğini belirten Graaf, Sudan'da 8 milyon kişiyle dünya çapında en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığını söyledi.

Graaf, yerinden edilmiş kişilerin genellikle suya, sanitasyona, gıdaya ve en temel sağlık hizmetlerine erişimin olmadığı aşırı kalabalık bölgelerde barınak bulduğunu aktararak, "Sudan'da yaklaşık 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya ve 5 milyon kişi acil durum seviyesinde açlık yaşıyor." dedi.

Hastalık ile yetersiz beslenme arasındaki ilişkiye dikkati çeken Graaf, özellikle hamile kadınlar ve çocukların, hastalardan daha fazla etkilendiğini vurguladı.

Sudan'da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ile güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

Kaynak: AA

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