Sudan'da Camiye Hava Saldırısı: 31 Ölü

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HARTUM, 23 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın orta kesimindeki Cezire eyaletinin başkenti Vad Medeni'de bir camiye yönelik hava saldırısında en az 31 kişi hayatın kaybetti.

Yerel sivil toplum örgütü Vad Medeni Direniş Komitesi'nden Salı günü yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Pazar günü akşam namazından sonra El-İmtidad mahallesindeki Şeyh El Ceyli Camisi'ni ve çevresindeki alanları bombaladığı belirtildi.

Komite, hayatını kaybeden 15 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, kimliği tespit edilemeyen onlarca cesedin ise sayımının sürdüğünü kaydetti.

Olayla ilgili olarak şu ana kadar taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Hızlı Destek Kuvvetleri, Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin Cezire eyaletinin başkenti Vad Medeni'den çekilmesinin ardından Aralık 2023'te eyaletin kontrolünü ele geçirmişti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalara sahne oluyor. Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi tarafından 14 Ekim'de yayımlanan bir rapora göre çatışmalarda 24.850'den fazla kişi hayatını kaybetti.