Sudan'da Hayvan Pazarına Yapılan Bombardımanda 12 Sivil Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da Hayvan Pazarına Yapılan Bombardımanda 12 Sivil Öldü

PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de hayvan pazarını hedef alan topçu bombardımanında 12 sivilin öldüğü, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

04.07.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de hayvan pazarını hedef alan topçu bombardımanında 12 sivilin öldüğü, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, "Çarşamba günü Faşir şehrinde hayvan pazarına düzenlenen topçu bombardımanında 12 sivil şehit oldu ve 20 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bazı ev ve camilere yapılan saldırılarda da sayısının henüz belirlenemeyen can kayıpları ve yaralanmaların söz konusu olduğu belirtildi.

Öte yandan Direniş Komitelerinden yapılan başka açıklamada, şehirdeki tek tedavi merkezi olan beslenme merkezinin hasar görmesinin ardından yetersiz beslenen çocuklar arasında ölüm sayısında artış yaşandığına dikkati çekildi.

İlaçtaki kıtlığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle böbrek yetmezliği ve kronik hastalıkları olan hastaların ölüm riskiyle karşı karşıya oldukları vurgulandı.

IOM: Sinnar'daki çatışmalar sebebiyle 136 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünce (IOM) yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki çatışmalardan ötürü yerinden edilenlerin sayısının 136 bin 130'a yükseldiği bildirildi.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Sinnar eyaletinin Sinca, Sinnar ve Dindir şehirlerinde çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yeni çatışma alanı: Sinnar eyaleti

HDK, 24 Haziran'da orduyla şiddetli çatışmaların ardından Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir konuma sahip Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etmişti.

Ordu ise 25 Haziran'da güçlerinin HDK'nin Sinnar şehrine yönelik saldırısını püskürtmeyi başardığını ve onlara ağır can ve araç kaybı yaşattığını duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün Sinnar eyaletindeki ordu güçlerini teftiş etmişti. HDK de bu ziyaretten birkaç saat sonra Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki 17. Piyade Tümeni Komutanlığını ele geçirdiğini ileri sürmüştü.

Ordu, bu iddiaları yalanlayarak, çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Sudan, Uluslararası, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Hayvan Pazarına Yapılan Bombardımanda 12 Sivil Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:23 Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: ’Sonuna Kadar’ kalacağım Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: 'Sonuna Kadar' kalacağım
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
09:07 Kamp alanını yerle bir eden hortum Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu Kamp alanını yerle bir eden hortum! Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
08:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı
08:18 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş’i arkadaşı vurdu Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 11:28:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan'da Hayvan Pazarına Yapılan Bombardımanda 12 Sivil Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement