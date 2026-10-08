Sudan'da Katar Hayır Kurumu'ndan Hartum'a 50 tırlık tıbbi yardım gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'da Katar Hayır Kurumu'ndan Hartum'a 50 tırlık tıbbi yardım gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Hayır Kurumu, Sudan'da çatışmalar nedeniyle ağırlaşan sağlık krizine destek için başkent Hartum'a ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 50 tırlık yardım gönderdi. Yardımın, sağlık tesislerinin temel ilaç ve malzeme eksikliğini gidermesi ve tedavi kapasitesini artırması hedefleniyor.

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Sudan'da devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle ağırlaşan sağlık krizine destek amacıyla başkent Hartum'a ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 50 tırlık insani yardım gönderdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Katar Kalkınma Fonu, Hamad Sağlık Kurumu ve Aspetar Hastanesi işbirliğiyle hayata geçirilen projede, Sudan'daki sağlık tesislerinin temel ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi ve tedavi hizmetlerini sürdürme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Katar Hayır Kurumunun Sudan'da bu yıl yürüttüğü sağlık ve yardım programı kapsamında, kalp kateterizasyonu işlemleri, koklear implant ve katarakt ameliyatlarına yönelik toplam maliyeti 1,3 milyon Katar riyalini aşan cerrahi sağlık kampları düzenlendi.

Kurumun Sudan'da yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği insani yardım projeleri ve desteklerinin toplam maliyeti ise yaklaşık 17 milyon Katar riyaline ulaştı.

Katar'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Katar Hayır Kurumu insani krizin yaşandığı bölgelerde gıda paketleri, barınma malzemeleri, sağlık ve hijyen desteği gibi çok sayıda temel insani yardım faaliyetini sürdürüyor.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, HDK'nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin Kuzey, Batı ve Güney Kordofan eyaletlerinde de Ekim 2025'ten bu yana ordu ile HDK arasında çatışmalar devam ediyor.

BM ve uluslararası kuruluşların verilerine göre çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre Sudan'daki sağlık tesislerinin üçte birinden fazlası hizmet dışı kalırken, 20 milyondan fazla kişi acil sağlık yardımına ihtiyaç duyuyor. Ülkede bu yıl insani yardıma ihtiyaç duyan 33,7 milyon kişinin yaklaşık 21 milyonu ciddi gıda yetersizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
UluslararasıHartumGüncelSağlıkSudanKatarDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Bu kadarı da fazla Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:33:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Sudan'da Katar Hayır Kurumu'ndan Hartum'a 50 tırlık tıbbi yardım gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei