Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi - Son Dakika
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Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

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Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi
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Mauro Icardi'nin Galatasaray'a geri döneceği yönündeki beklentiler sürerken Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Galatasaray ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten Pino, çıkan haberleri yalanladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in daha önce Icardi'ye teklif yaptıklarını açıklaması ise yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma geri dönebileceği yönündeki haberlerin ardından menajeri Elio Pino sessizliğini bozdu.

Arjantinli golcünün Galatasaray ile yeniden görüşmelere başladığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlayan Pino, herhangi bir temasın gerçekleşmediğini söyledi.

"BU YALAN HABER!"

Elio Pino, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönüş ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kimse Galatasaray'la iletişime geçmedi, bu yalan haber." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten kendisine herhangi bir telefon gelmediğini belirten Pino, Icardi'nin Galatasaray kariyerine ilişkin de konuştu.

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

"KİMSE BENİ ARAMADI"

Pino, Arjantinli futbolcunun Galatasaray'da geçirdiği dönemi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Mauro'nun Galatasaray'daki deneyimi, her güzel şey gibi bir başlangıcı ve bir sonu olan harika bir maceraydı. Kimse Galatasaray'la iletişime geçmedi, Galatasaray'dan kimse beni aramadı."

"ICARDI'YE KARŞI PLANLI BİR SALDIRI VAR"

Mauro Icardi hakkında çıkan haberlere de tepki gösteren Elio Pino, Arjantinli futbolcunun hedef alındığını öne sürdü. Pino, "Her gün Mauro Icardi'ye karşı gülünç ve önceden planlanmış bir medya saldırısı düzenleniyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

DURSUN ÖZBEK TEKLİF YAPTIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin takımda kalması için teklif sunduklarını ancak anlaşma sağlanamadığını belirtmişti.

Özbek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mauro Icardi'nin kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı, sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, Galatasaray'a çok şey verdi, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz, kendisine de söyledim. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz."

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

"FUTBOLUN BELİRLİ BİR SÜRESİ VAR"

Dursun Özbek, Icardi'nin Galatasaray'a önemli katkılar sağladığını ancak futbolcuların kariyerlerinde performans değişiklikleri yaşanabildiğini de dile getirmişti.

Özbek, "Benim döneminde geldi, Galatasaray'a çok şey kattı. Futbol böyle bir şey. Belli bir süresi var. Oyuncular yaşlanıyor, performansı düşüyor. En üst seviyede kalmaları lazım. Bizim taraftarımızı biliyorsun, iki maç performansı düşerse; farklı bir boyuta geliyor iş." ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Başkanı, taraftarların geçmişte Fernando Muslera'yı da ıslıkladığını hatırlatmıştı.

GALATASARAY'DA 102 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda 134 karşılaşmada görev aldı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla 77 gol atarken 25 de asist yaptı. Böylece Galatasaray kariyerinde toplam 102 gole doğrudan katkı sağladı. Menajeri Elio Pino'nun son açıklamalarıyla birlikte Icardi'nin Galatasaray'a geri döneceği yönündeki haberler de karşılık bulmamış oldu.

Mauro IcardiDursun ÖzbekGalatasaraySporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 72727272 72727272:
    yani şu icardi ve wanda nara haberlerinden gına geldi Allah aşkına çok mu önemli 1 0 Yanıtla
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