Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki saldırı sonucu hastane devre dışı kaldı - Son Dakika
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Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki saldırı sonucu hastane devre dışı kaldı

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin başkenti olan El Faşir kentine paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından düzenlenen saldırının ardından Güney Hastanesi Cumartesi gecesinden bu yana devre dışı kaldı. RSF'nin doktorlara ve sağlık personeline saldırdığı ve hastanede çalışan gönüllüleri kaçırdığı belirtildi. Ülkede yaşanan çatışmalarda 288 sivil hayatını kaybederken, 1.300 kişi yaralandı ve 15.550 kişi yerinden edildi.

10.06.2024 11:18
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HARTUM, 10 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin başkenti olan ve ülkenin batısında yer alan El Faşir kentine paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından düzenlenen saldırının ardından Güney Hastanesi Cumartesi gecesinden bu yana devre dışı kaldı.

RSF, Cumartesi günü El Faşir kentindeki Güney Hastanesi'ne baskın düzenleyerek bölgedeki ordu birlikleriyle kanlı çatışmalara girmişti.

Kuzey Darfur Eyaleti Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İbrahim Abdullah Khatir, Pazar günü Xinhua'ya verdiği demeçte, ordu kontrolündeki bölgede bulunan kentin ana hastanesinde "RSF'nin doktorlara ve sağlık personeline saldırdığını ve hastanede çalışan gönüllüleri kaçırdığını" söyledi.

Görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre RSF güçleri "sağlık personeline saldırıp cep telefonlarını ve eşyalarını yağmaladı."

Khatir, El Faşir'deki iki sivil hastane, iki askeri hastane ve 12 sağlık merkezinin faaliyete devam ettiğini belirtti.

Kitlesel ölüm ve yaralanma vakalarına bakan ve kentin ana hastanesi olan Güney Hastanesi, 10 Mayıs'ta ordu ile paramiliter grup arasında çatışmaların patlak vermesinden bu yana sık sık bombalanıyor.

Resmi verilere göre, 15 Nisan 2023'ten bu yana ülke genelinde Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaların son perdesinde şu ana kadar 288 sivil hayatını kaybederken, 1.300 kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin tahminlerine göre, kanlı çatışmalarda 15.550 kişi hayatını kaybetti ve ülke genelinde 8,8 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: Xinhua

Sudan, Uluslararası, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki saldırı sonucu hastane devre dışı kaldı - Son Dakika

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