Sudan'da Sıtma Aşılama Başladı

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GEDAREF, 5 Kasım (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Gedaref eyaletinin başkenti Gedaref'te bir aşılama merkezinde sıtma aşısı olan bir çocuk, 4 Kasım 2024.

Sudan Sağlık Bakanlığı pazartesi günü Sudan'ın güneyindeki Gedaref ve Mavi Nil eyaletlerinde sıtma aşısını rutin çocukluk aşılarına dahil etti.

Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki en yüksek sıtma enfeksiyonu oranının Sudan'da görüldüğünü açıkladı.

(Fotoğraf: Sudan Sağlık Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)