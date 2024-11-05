Sudan'da Sıtma Vakaları Artıyor

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PORT SUDAN, 5 Kasım (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Sudan'da her yıl 2-3 milyon sıtma vakası kaydedildiğini söyledi.

Bakan, Sudan'ın doğusundaki Gedaref eyaletinin başkenti Gedaref'te pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki en yüksek sıtma enfeksiyonu oranı Sudan'da görülüyor" dedi.

Bakanlığın sıtma kaynaklı ölüm oranını azaltmak için gerçekleştirdiği müdahalelere atıfta bulunan bakan, "Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki en yüksek sıtma kaynaklı ölüm oranı da Sudan'da görülüyor ve bu oran, toplam ölümlerin yüzde 50'sine karşılık geliyor" ifadesini kullandı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü Sudan'ın güneyindeki Gedaref ve Mavi Nil eyaletlerinde sıtma aşısını rutin çocukluk aşılarına dahil etti.

Bakan, " Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı sıtma aşısını iki eyalette uygulamaya başladık, önümüzdeki yıl diğer yüksek riskli eyaletlerde de uygulamaya başlayacağız" dedi.