Süleymaniye'de Patlama: 2 Ölü

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, söz konusu kişilerin İran'da faaliyet yürüten Komele örgütü üyesi olduğu bildirildi.

Yerel basına göre, Süleymaniye kenti ile Dukan ilçesi arasındaki yolda meydana gelen kaza sonrası araçta patlama oldu ve araç alev aldı.

Araçta iki kişinin olduğu ve olay sonrası hayatını kaybettiği aktarılırken, aracın İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Komele örgütüne ait olduğu kaydedildi.

Komele örgütünden ismi belirtilmeyen bir yetkilinin açıklamasına göre, olayda hayatını kaybeden örgüt üyelerinin kimliği henüz bilinmiyor, ilerleyen saatlerde gerekli açıklamalar yapılacak.

Diğer yandan İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın sosyal medya hesapları, saldırının İran tarafından insansız hava aracıyla yapıldığını ve Komele örgütünün liderlerinden ikisinin hedef alındığını ileri sürdü.