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Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit Mesut Bakan'ın ailesini ve Kıbrıs gazisi Rami Arslan'ı ziyaret etti.

Güler, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Güler, ailelerin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Bakan'ın ailesi de ziyaretten dolayı Güler'e teşekkür etti.

Kaymakam Güler daha sonra Kıbrıs gazisi Arslan ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Güler'e Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

Cumhur İttifakı Adayı Yüksel sendika üyeleriyle bir araya geldi

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Yüksel, sendika binasında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın her köşesinde vatandaşlarla, esnafla ve sanayiciyle omuz omuza, yürek yüreğe bir arada olduklarını söyledi.

Şube Başkanı Murat Koçak ve üyelerle bir süre sohbet eden Yüksel, projelerini anlattı.

Yüksel'e, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe eşlik etti.

TREDAŞ 12 mobil jeneratör satın aldı

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), 12 mobil jeneratörü envanterine kattı.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti için yatırım, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Acil ihtiyaç durumlarında hizmet verme kapasitesini artıracak 8 50 kVA gücünde römorklu ve 3 400 kVA gücünde kamyon üstü olmak üzere 11 alçak gerilim seviyesi çıkışlı jeneratör ile 1mVA gücünde orta gerilim seviyesi çıkışlı mobil jeneratör alan TREDAŞ, söz konusu jeneratörleri hizmet bölgesindeki uygun noktalarda göreve hazır bekletecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgil, mobil jeneratörlerin acil durumlarda etkin bir şekilde kullanılacağını belirtti.

Abonelerin enerji ihtiyacını karşılamak için 7 gün 24 saat görev başında olan personeli, araç ve ekipmanla desteklediklerini dile getiren Bilgili, farklı güç gruplarına göre 16 ayrı trafo bölgesinde enerjilendirme kapasitesine sahip mobil jeneratörlerle müdahaleleri daha hızlı yapabileceklerini ifade etti.