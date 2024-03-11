Sultanahmet Meydanı\'nda Ramazanın İlk İftarı Yapıldı

Yurt içi ve dışından birçok kişinin bir araya geldiği Sultanahmet Meydanı'nda ramazanın ilk iftarı yapıldı.
Vatandaşlar, meydandaki çimenliklere ve banklara serdikleri sofra bezlerinin üzerine, evlerinden getirdikleri veya çevredeki esnaftan paket halinde aldıkları yiyecekleri çıkararak, iftar saatini bekledi.
Fatih Belediyesinin organizasyonuyla sahne alan Mehter takımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Daha sonra Alman Çeşmesi ile Ayasofya'nın arasında çevrilen alanda Kur'an-ı Kerim okundu.
İftar saatinin gelmesiyle 1. Ordu Komutanlığı Topçu Taburu tarafından yıllardır devam eden iftar geleneği olan top atışı gerçekleştirildi.
Top atışının ardından meydanda bulunan kişiler ilk iftarlarını yaptı. Sultanahmet Camisi'nde ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazlarını kılanlar, teravih namazını beklemeye başladı.
Çerkezköy'den ailesiyle Sultanahmet'e iftarını yapamaya gelen Zekeriya Taşçı, "Sultanahmet'te iftar açmayı hep televizyonlardan görüyorduk, gelmek nasip oldu. Bu nedenle çok mutluyuz." dedi.
Çerkezköy'den arkadaşlarıyla gelen Esma Odabaşı ise "Bir organizasyon kapsamında İstanbul'u gezmeye geldik. Gündüz şehri gezdik, iftar için buraya geldik, atmosfer çok güzel" diye konuştu.
Aslen Uşaklı olduğunu ve Tuzla'da yaşadığını belirten Tunahan Gündüz ise şunları kaydetti:
"5 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. İlk kez Ayasofya'da iftar yapmak nasip oldu. Niyetlendik buraya gelmeye, Allah'a şükürler olsun niyetimiz de kabul oldu. Bir tarafta Ayasofya, bir tarafta Sultanahmet, ailemiz ve çocuklarımız yanımızda daha ne olsun. Rabbim bütün Müslümanlara bu atmosferi yaşamaya nasip etsin."
İstanbulluların iftar açmak için tercih ettiği mekanlarından bir diğeri de Süleymaniye Camisi oldu.
İstanbul'un sembol mekanlarından Süleymaniye Camisi'nin manevi atmosferinde oruç açan aileler, yemeğin ardından yatsı ve teravih namazı için hazırlık yaptı.
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