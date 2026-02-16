Sultanbeyli'de 5 tırlık yardım Gazze, Suriye ve Sudan'a gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sultanbeyli'de 5 tırlık yardım Gazze, Suriye ve Sudan'a gönderildi

16.02.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu 42 sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen "İyilik Soğuk Geçirmez" yardım kampanyası kapsamında 5 tırlık yardım Gazze, Suriye ve Sudan'a yollandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu 42 sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen "İyilik Soğuk Geçirmez" yardım kampanyası kapsamında 5 tırlık yardım Gazze, Suriye ve Sudan'a yollandı.

Sultanbeyli İlçe Müftülüğünün önünde düzenlenen uğurlama töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, burada yaptığı konuşmada, böyle güzel organizasyonda bir araya geldikleri için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, "İyilik Soğuk Geçirmez" yardım kampanyasının her kesimin birleşerek ortaya koyduğu bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Her gün yeni zulümler, her gün yeni sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle de kendi coğrafyamız, kendi bölgemiz ve Müslüman coğrafyası bunu en çok yaşayan bölgelerden birisi. Ama şu da bir gerçek ki ne kadar zulmederlerse etsinler ne kadar sıkıntıya sokarlarsa soksunlar, bunun altından bu millet ve bölge kalkacaktır." diye konuştu.

Gönderilen yardım tırı sayısı 25'e çıktı

Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçede şu ana kadar 20 yardım tırının ihtiyaç sahiplerine ulaştığını, bugün uğurlananlarla birlikte toplam sayının 25'e çıktığını söyledi.

Bu yardımların Sultanbeyli halkı ve gönüllülerin katkılarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Tombaş, "Gazze'ye her ay yaklaşık 1,5 milyon liralık kaynakla sıcak yemek dağıtımı yaptık. Bu uygulama yaklaşık 7 aydır sürüyor. Yardımlar, bölgedeki ihtiyaç sona erene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tombaş, Filistin Destek Platformu ve Gazze Destek Grubu yardım gruplarıyla temas halinde olduklarını, sahadaki duruma göre desteklerin planlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin küresel ölçekte etkin bir rol üstlendiğini vurgulayan Tombaş, Türkiye'nin politikalarının dünyadaki dengeleri etkilediğini anlattı.

Yardım faaliyetlerinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler gönüllü olarak yer aldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın, mazlum bölgelere yönelik yardımların uzun süredir okullar aracılığıyla toplandığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Aydın, yardım faaliyetlerinde öğrenciler, öğretmenler ve velilerin gönüllü olarak yer aldığını kaydetti.

İHH Sultanbeyli Temsilcisi Seyhan Yaban, ilçede dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlü biçimde sürdüğünü söyledi.

Kampanyanın bugün itibarıyla sisteme yansımayan bağışlarla birlikte toplam yardım tutarının 11 milyon liraya ulaştığını aktaran Yaban, ay sonuna kadar tır sayısının 30'a çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sultanbeyli'deki çocukların da kampanyaya kumbaralarını bağışlayarak ve mektuplar göndererek destek verdiğinin altını çizen Yaban, yakın gelecekte Şam ve Kudüs yollarının açılması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

İlçe Müftüsü Bilal Albayrak'ın dua ettiği törende yardım tırlarından 2'si Gazze'ye, 2'si Suriye'ye ve 1'i de Sudan'a olmak üzere toplam 5 tır yolcu edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, İyilik, Suriye, Güncel, Sudan, Gazze, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de 5 tırlık yardım Gazze, Suriye ve Sudan'a gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı
Tüyler diken diken Gökhan Kırdar’dan Bursaspor taraftarına Cendere şov Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov

16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:40:14. #7.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de 5 tırlık yardım Gazze, Suriye ve Sudan'a gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.