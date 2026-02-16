Sultanbeyli'de 5 tırlık yardım Gazze, Suriye ve Sudan'a gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu 42 sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen "İyilik Soğuk Geçirmez" yardım kampanyası kapsamında 5 tırlık yardım Gazze, Suriye ve Sudan'a yollandı.

Sultanbeyli İlçe Müftülüğünün önünde düzenlenen uğurlama töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, burada yaptığı konuşmada, böyle güzel organizasyonda bir araya geldikleri için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, "İyilik Soğuk Geçirmez" yardım kampanyasının her kesimin birleşerek ortaya koyduğu bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Her gün yeni zulümler, her gün yeni sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle de kendi coğrafyamız, kendi bölgemiz ve Müslüman coğrafyası bunu en çok yaşayan bölgelerden birisi. Ama şu da bir gerçek ki ne kadar zulmederlerse etsinler ne kadar sıkıntıya sokarlarsa soksunlar, bunun altından bu millet ve bölge kalkacaktır." diye konuştu.

Gönderilen yardım tırı sayısı 25'e çıktı

Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçede şu ana kadar 20 yardım tırının ihtiyaç sahiplerine ulaştığını, bugün uğurlananlarla birlikte toplam sayının 25'e çıktığını söyledi.

Bu yardımların Sultanbeyli halkı ve gönüllülerin katkılarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Tombaş, "Gazze'ye her ay yaklaşık 1,5 milyon liralık kaynakla sıcak yemek dağıtımı yaptık. Bu uygulama yaklaşık 7 aydır sürüyor. Yardımlar, bölgedeki ihtiyaç sona erene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tombaş, Filistin Destek Platformu ve Gazze Destek Grubu yardım gruplarıyla temas halinde olduklarını, sahadaki duruma göre desteklerin planlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin küresel ölçekte etkin bir rol üstlendiğini vurgulayan Tombaş, Türkiye'nin politikalarının dünyadaki dengeleri etkilediğini anlattı.

Yardım faaliyetlerinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler gönüllü olarak yer aldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın, mazlum bölgelere yönelik yardımların uzun süredir okullar aracılığıyla toplandığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Aydın, yardım faaliyetlerinde öğrenciler, öğretmenler ve velilerin gönüllü olarak yer aldığını kaydetti.

İHH Sultanbeyli Temsilcisi Seyhan Yaban, ilçede dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlü biçimde sürdüğünü söyledi.

Kampanyanın bugün itibarıyla sisteme yansımayan bağışlarla birlikte toplam yardım tutarının 11 milyon liraya ulaştığını aktaran Yaban, ay sonuna kadar tır sayısının 30'a çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sultanbeyli'deki çocukların da kampanyaya kumbaralarını bağışlayarak ve mektuplar göndererek destek verdiğinin altını çizen Yaban, yakın gelecekte Şam ve Kudüs yollarının açılması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

İlçe Müftüsü Bilal Albayrak'ın dua ettiği törende yardım tırlarından 2'si Gazze'ye, 2'si Suriye'ye ve 1'i de Sudan'a olmak üzere toplam 5 tır yolcu edildi.