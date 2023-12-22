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Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Sultangazi'de bir araca başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırı sonucunda araçta bulunan Ali K. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi\'de silahlı saldırı: 1 yaralı
22.12.2023 - 22:01,
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Sultangazi'de, aracına başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açılan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali K. ile arkadaşı Murat Y, ilçedeki bir cenaze törenine katıldıktan sonra başka bir yere gitmek üzere araçla hareket etti.

75. Yıl Mahallesi'nde seyir eden araca başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Vurulan Ali K. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Vekili olduğu belirlenen Ali K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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