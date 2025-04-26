Suluova'da İlk Mersin Balığı Havyarı Üretildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suluova'da İlk Mersin Balığı Havyarı Üretildi

Amasya Suluova'da mersin balığı sağımı ve havyar üretimi gerçekleştirildi. Vali Bakan bilgi verdi.

26.04.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi gerçekleştirildi.

Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nu ziyaret eden Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin'den tesis ve üretim hakkında bilgi aldı.

Burada sağım ve havyar üretimi çalışmalarına katılan Vali Bakan, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığının yapmış olduğu çalışmaya katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sağım sezonunu açtığını aktaran Bakan, "Biz de mersin balıklarımızın sağımını yapıp onların havyarlarını çıkardık, buradaki teknik arkadaşlarımız döllenmelerini yapıyor ve ondan sonra yavrularına kavuşacaklar. Yavrular geldikten sonra tatlı su ile denizin birleşme noktasına bırakacaklar. Mersin balığı dünyada çok istisnai olan ve uzun yıllar yaşayabilen ve yaklaşık 1,5-2 ton ağırlığına kadar ulaşan balıklar. Bunların çoğalması, doğaya bırakılması noktasında bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaya biz Amasya ili olarak gerçekten çok güzel katkı sağlıyoruz." dedi.

Bakanlığın kendilerine verdiği hedefin 100 bin olduğunu anlatan Vali Bakan, "Biz bu 100 binin üzerine çıkacağız inşallah ve bunları tekrar ana yurtlarına denizlere kavuşturacağız. İnşallah bereketli bir yıl olur. Ümidimiz bu canlıların doğal yaşamında gerekli olan ömürlerini güzel bir şekilde sağlamaları." ifadesini kullandı.

Üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerle çalışmalar yaparak yavru elde etme konusunda tecrübe kazandıklarını belirten Çetin ise şunları kaydetti:

"2021 yılından beri her yıl kesintisiz olarak mersin balığı yavrusu üretiyoruz. Bunların da yine bakanlığımız ile irtibat halinde denizlerin akarsularla birleştiği noktalarına bırakılmasını sağlıyoruz. Mersin balığı nesli tükenmekte olan bir tür, avlanması yasak. Karadeniz'de bulunan altı türü vardı daha önceden. Bunun üç tanesi zaman içerisinde kayboldu. Bu üç tanesi huso huso, sivri burun ve karaca. Bunların iki tanesinin şu anda tesisimizde üretimini yapıyoruz."

Programa Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, akademisyenler ve kurum müdürleri katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Önder Bakan, Balıkçılık, Suluova, Ekonomi, Güncel, Mersin, amasya, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova'da İlk Mersin Balığı Havyarı Üretildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bayrak ilk kez BMGK’da göndere çekildi Suriye’den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı Yeni bayrak ilk kez BMGK'da göndere çekildi! Suriye'den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti... Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi 4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama

21:25
Dünya liderleri Papa’nın cenazesinde buluştu Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var
Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var
20:53
Yok böyle maç Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 5 dakikada devirdi
Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi
19:30
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB’den dikkat çeken savunma
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 5 ölü, 700 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 5 ölü, 700 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
07:26
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
01:29
Tekirdağ’da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
00:59
Üniversite öğrencilerinin Ankara’daki yürüyüşüne polis müdahale etti 30 kişi gözaltına alındı
Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı
00:29
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
00:19
Trump, Netanyahu’yla arasında geçen ’Gazze’ diyaloğunu anlattı
Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı
00:10
Sazlıdere Barajı Açıklaması
Sazlıdere Barajı Açıklaması
00:04
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
23:44
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapan uçaklara kuleden ’deprem’ uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı
23:22
CHP’li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
23:09
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 21:44:28. #7.12#
SON DAKİKA: Suluova'da İlk Mersin Balığı Havyarı Üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.