Sümeyye Boyacı, Para Swimming World Series'e Katılacak

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Türkiye'yi ve kenti temsil etmek üzere Barselona'da düzenlenecek "Para Swimming World Series" yarışına katılacak.

Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin olimpik yüzme branşlarında ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, 20- 23 Mart 2025 tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek "Para Swimming World Series" yarışında mücadele edecek.

Şampiyona öncesi çalışmalarına Eskişehir'de devam eden Boyacı, Türkiye'ye ve kente ay yıldızlı formayla yeni bir başarı daha hediye etmek istediğini söyledi.