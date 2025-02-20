SunExpress 35 Yaşında

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Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa ortaklığında Almanya ile Türkiye arasındaki turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla kurulan ve 1990 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren SunExpress, 35. kuruluş yıl dönümünü "Güneş ve Ötesine 35 Yıl" temalı özel bir konferansla kutladı.

Antalya'da bir otelde düzenlenen konferansta, turizm ve havacılık sektörü liderleri bir araya geldi.

Konferansın açılışında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, SunExpress'in 35. yılını kutladı.

Türklerin Atilla'dan sonra Avrupa'ya girişinin 1350'lere denk geldiğini belirten Şahin, "Yani 700 yıldır bizler Avrupa'dayız. Bu süre zarfında Avrupa'nın siyasetinde de ticaretinde de hep baş rollerden birini oynadık. Bu devam ediyor ve devam edecek." dedi.

Avrupa'nın Türkiye ihracatındaki önemine değinen Şahin, "Avrupa Birliği bizim neredeyse ihracatımızın yarısını oluşturuyor. Turizmde durum çok farklı değil. Turizmde de Avrupa Birliği, başta Almanya olmak üzere en büyük misafirlerimizi oluşturuyor." diye konuştu.

Şahin, SunExpress'in 35 yıldır çok iyi iş çıkardığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Rotayı da doğru yere çizmişler, Antalya'ya. Gerçekten güneşin en güzel olduğu ve en çok parladığı yere rotayı çizmiş. Bizler açısından SunExpress hem Türk-Alman işbirliğinin çok başarılı bir örneğini temsil ediyor hem de merkezi, ana üssü Antalya olması sebebiyle kalbimizde ayrıca çok önemli bir yeri teşkil ediyor. SunExpress ailesine en baştan bu tercihi yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bu 35 yıl, bu doğru tercihi tescilledi. Nice 35 yıllara diyoruz. Sizlerle birlikte Türk turizmi ve Antalya turizmi büyüdü. Hem Türkiye kazanacak hem Avrupa kazanacak."

"Büyümeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz"

Açılış töreninin ardından yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, SunExpress'in hikayesinin 35 yıl önce, Frankfurt ve Antalya arasında tek bir uçakla gerçekleştirilen charter uçuşlarla başladığını hatırlattı.

Kownatzki, bugüne kadar 150 milyondan fazla yolcunun hayatına dokunarak, "Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu" unvanını aldıklarını belirterek, şirketin uçuşlarıyla sadece şehirleri birbirine bağlamadığını, kültürleri, aileleri ve arkadaşları bir araya getirdiğini söyledi.

Üç kıtada 200'den fazla noktaya yaptıkları uçuşlarla, Türkiye'nin turizm elçisi misyonuyla çalıştıklarını aktaran Kownatzki, "Bu başarı bir tesadüf değil, her bir çalışanımızın emeği, yolcularımızın güveni ve değerli iş ortaklarımızın desteğiyle elde ettiğimiz bir sonuçtur. Yolculuğumuzun bir sonraki bölümüne başlarken, geleceğe büyük bir heyecan ve umutla bakıyoruz. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, turizm ve havacılık sektörü için büyümeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kownatzki, Birleşik Krallık pazarına 2022 yılında başarılı bir giriş yaptıklarını aktararak, şu anda orada 11 havalimanına uçuş gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Türkiye'ye yönelik seyahat talebi çok güçlü"

Şirketin 2025 yılı hedeflerini açıklayan Kownatzki, şöyle devam etti:

"Bugün 35 ülke, 92 destinasyon ve 237 rotada uçuş yapıyoruz. 2025 yılında filomuzdaki uçak sayısını 85'e çıkaracağız. 2025 yazında 15 yeni dış hat noktası ile uçuş ağımızı genişleteceğiz. Geçtiğimiz yıl bugüne kadarki en geniş uçuş ağımızla 15 milyona yakın yolcu taşıyarak önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bu yaz için koltuk kapasitemizi pandemi öncesine göre neredeyse iki katına çıkarıyoruz. Türkiye'ye yönelik seyahat talebi çok güçlü. Şimdiden 2024 yılına kıyasla yaz için olan ön rezervasyonlarda yüzde 27'lik bir artış gördük. 2035'te 166 uçağa ulaşmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz arasında Orta Doğu ve Afrika'da yeni yerlere uçmak var."

"Maliyetlerimiz çift haneli arttı"

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kownatzki, " İngiltere'de bazı internet sitelerinde şirket hakkında olumsuz yorumlar yapıldığına" ilişkin soruya, "İngiltere'de çok çok hızlı büyüme kaydettik. Ancak müşteri hizmetlerinde bunun gerisinde kaldık. Bunu geliştirmek zorundayız. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Grevler nedeniyle İngiltere'de gecikmeler yaşandı. Bazı sorunlar da bizden kaynaklanmıyor. Yer hizmetleri ve regülasyonlar da bizi etkiliyor." yanıtını verdi.

Kownatzki, Boeing'in uçak teslimine ilişkin soruya, "Boeing'ten çok memnununuz. Yeni uçaklarının yakıt tüketimleri çok iyi. Teslimatlarda gecikmeler var, bundan memnun değiliz. Boeing'ten teslimat sürecini hızlandırmasını istedik. Boeing tarafı da üretim sürecini hızlandıracaklarını söyledi." cevabını verdi.

Pilotların eğitimine ilişkin bir soru üzerine Kownatzki, 2018 yılından bu yana şirketin akademisinde 200 pilot adayına eğitim verdiklerini, bu yıl da şu ana kadar 25 pilot adayının akademiye başvurduğunu aktardı.

Kownatzki, 2025'te artan maliyetlere dair soru üzerine, "Tedarikçi, navigasyon, bakım, yer hizmetleri, çalışan gibi maliyetlerimiz çift haneli arttı. Bu fiyatlara da yansıyor. Biz bu artışı tek haneli yansıtmak için çalışıyoruz ancak ayaklarımız üzerinde durabilmemiz için fiyatları da ona göre belirlememiz gerekiyor. Biz hep düşük maliyetli rekabet avantajımızı koruduk. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin hizmet ihracatına güçlü katkı yapıyoruz"

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, SunExpress olarak 35 yıldır yolcularına verdikleri güven, konfor, emniyet ve mükemmel hizmet sözlerini tutmaya devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin hizmet ihracatına güçlü katkı yaptıklarını anlatan Eminoğlu, SunExpress'in bu yaz Antalya'dan Glasgow, Liverpool, Amman ve Kişinev'e, İzmir'den Cork'a, Dalaman'dan Londra Stansted, Glasgow ve Newcastle'a, Balıkesir'den Stuttgart'a, Bursa'dan Düsseldorf ve Stuttgart'a, Ordu- Giresun'dan Düsseldorf'a, Erzurum'dan Düsseldorf'a, Kayseri'den Hannover ve Londra Stansted'e uçuş başlatacağını sözlerine ekledi.

Konferansta, Türkiye turizminin yükselen rolü, havalimanı ve altyapıya yapılan yatırımların turizm sektörünün gelişimine sağladığı katkılar ve Türkiye'ye yönelik artan talep değerlendirildi, ayrıca, zengin tarihi mirası, kültür turizmi, yöresel lezzetleri ve gastronomi ile golf gibi farklı spor alanlarında Türkiye'nin barındırdığı fırsatlar ele alındı.

Avrupa ve Türkiye'den sektör paydaşlarının görüş ve deneyimlerinin aktarıldığı konferansın oturumlarında, Türkiye turizminin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna dair sunumlar gerçekleştirdi.