Çorum'un Sungurlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kemallı Kavşağı mevkisinde, A.B. yönetimindeki 19 AFT 592 plakalı motosiklet ile Y. K. idaresindeki 06 CRB 264 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.? Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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