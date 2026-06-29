Sungurlu'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sungurlu'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Sungurlu\'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı
29.06.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kemallı Kavşağı mevkisinde, A.B. yönetimindeki 19 AFT 592 plakalı motosiklet ile Y. K. idaresindeki 06 CRB 264 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.? Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Sungurlu, Olaylar, Güncel, Çorum, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sungurlu'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti
Motosikletle gelip restoranı taradılar: 5 yaralı Motosikletle gelip restoranı taradılar: 5 yaralı
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor 2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor

22:41
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum’da aldı
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı
22:19
Son 3 turnuvada da aynı hüsran Japonya için yine olmadı, yine olmadı
Son 3 turnuvada da aynı hüsran! Japonya için yine olmadı, yine olmadı
22:02
İnanılmaz bir son Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 906’da belli oldu
İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu
20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:51
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 22:45:36. #7.13#
SON DAKİKA: Sungurlu'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.