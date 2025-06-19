Süper İzin Teklifi Tartışmaları - Son Dakika
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Süper İzin Teklifi Tartışmaları

19.06.2025 14:19
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Torba kanun teklifi için görüşmeler Plan ve Bütçe Komisyonu'na alındı, gerginlikler yaşandı.

(TBMM) - Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan, zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açacak olması nedeniyle eleştirilen ve kamuoyunda "Süper İzin" olarak anılan torba kanun teklifinin görüşmeleri fiziki şartlarının daha uygun olması nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna alındı. Muhalefet milletvekillerinin isteğiyle komisyonda farklı kurum ve derneklerden Meclis'e gelen aktivist, hukukçu ve köylülerin dinlenmesine de karar verildi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan, zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açacak olması nedeniyle eleştirilen ve kamuoyunda "Süper İzin" olarak anılan torba kanun teklifinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşandı.

Gerginliğin ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında Komisyon toplantısı başladı. Varank, komisyon üyesi olmayan üyelerin oturup, komisyon üyesi AK Partili milletvekillerinin ayakta kalmasına ilişkin, "Arkadaşlar merak etmeyin bir dahaki toplantıda da AK Partili arkadaşlarımız gelir, hepsi oturur. CHP'li vekiller arkada dikilirler. Komisyon üyesi olarak arkadaşlarınızı uyarmanız lazım" dedi.

Toplantı salonunun yetersiz olduğuna dair tartışmanın üzerine Varank, "Bu salonda bu toplantıyı yapacağız, karar verdik" dedi. Muhalefet vekillerinin itirazı üzerine Varank, "Niye birlikte karar veriyoruz? Ben Komisyon Başkanı olarak takdir yetkimi sonuna kadar kullanıyorum" yanıtını verdi. Varank, muhalefet sıralarından kendisine 'diktatör' denilmesinin ardından, "Diktatör kim biz biliyoruz arkadaşlar" ifadelerini kullandı. Toplantı salonunun yetersizliğine dair tartışma devam ederken DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu'nun "Sayın Başkan sağlıklı bir ortamda çalışmak varken neden buna bu kadar ayak diriyorsunuz?" sorusunu Varank, "Sağlıklı bir ortamda çalışıyoruz. Siz bağırmazsanız daha sağlıklı hale gelir" diyerek yanıtladı.

"Çeşitli şehirlerden buralara gelen insanlar buraya girmekte zorluk çekiyorlar"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, usul üzerine yaptığı konuşmada salonun yetersiz olduğunu söyleyerek toplantının Plan ve Bütçe Komisyon Salonu'na alınmasını talep etti. Arslan şöyle devam etti:

"Birçok kesimin itirazlarının olduğu alelacele, torba yasa şeklinde getirilmiş olan bu teklif muhataplarınca yeterince incelenmemiştir. Siivl toplum kuruluşlarının bu konuda yeterince görüşüne başvurulmamıştır. Söz söylemek isteyen insanların komisyona başvuru yapmak marifetiyle burada seslerini duyurmak üzere yaptıkları başvuruların birçoğu karşılanamamıştır. Çeşitli şehirlerden buralara gelen insanlar buraya girmekte zorluk çekiyorlar. Bu yasa, Meclisimize, Komisyonumuza defalarca geldi. Komisyonumuzdan geri dönmüş önemli bir yasa. Bu alanın yeterli olmadığı, burada sağlıklı şekilde tartışma imkanı bulamayacağımızı, komisyon üyelerinin de ayakta kalmasından görüyoruz."

Komisyona aktivistlerin alınmamasına muhalefet milletvekillerinin tepki göstermeye devam etmesinin ardından Başkan Varank toplantıya ara verdi. Muhalefet milletvekilleriyle yapılan görüşmelerin ardından toplantının fiziki şartlarının daha uygun olması nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca komisyon görüşmelerine farklı kurum ve derneklerden Meclis'e gelen aktivist, hukukçu ve köylülerin dinlenmesi kararlaştırıldı. Komisyon üyeleri salona komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin danışmanların alınmaması yönünde de karar aldı.

Alınan kararın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna çevrecilerin de alınmasıyla kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Varank, Madencilik, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Ulaşım, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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