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Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya'nın acı günü

Olgay GÜLER EDİRNE, (DHA)- SÜPER Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın babası İsmail Yankaya (72) hayatını kaybetti. Edirne'de düzenlenen cenaze töreninde Özgür Yankaya'yı acı gününde hakem arkadaşları ve spor camiası yalnız bırakmadı.

Türkiye Süper Ligi'nin VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın babası İsmail Yankaya, tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamayarak hayata gözlerini yumdu. Yankaya için Edirne'de Eski Cami'de öğle namazı sonra cenaze töreni düzenlendi. Törende Özgür Yankaya ve ailesi taziyeleri kabul etti. Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı cenaze töreninde Yankaya'yı Süper Lig hakemleri Ali Şansalan ve Atilla Karaoğlan ile spor camiası ile sevenleri yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Yankaya, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.