Suriye'de 825.000 Kişi Evine Döndü - Son Dakika
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Suriye'de 825.000 Kişi Evine Döndü

BM, Suriye'de 825.000 kişinin evlerine döndüğünü, ancak 2 milyon kişinin hala evsiz kaldığını açıkladı.

14.02.2025 12:57
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, aralık ayından bu yana Suriye'de yerinden edilmiş 825.000'den fazla kişinin evlerine döndüğünü ve ülke yaklaşık 2 milyon kişinin hala evsiz olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) perşembe günü yaptığı açıklamada çoğunluğu İdlib ve Halep'te olmak üzere yerinden edilmiş insanların büyük bir kısmının Suriye'nin kuzeybatısında aşırı kalabalık alanlarda ve dayanıksız çadırlarda barındığını bildirdi.

Geçen yılın sonlarında Beşar Esad hükümetinin düşmesiyle istikrarsızlığa sürüklenen Suriye'de geçici bir yönetim göreve geldi.

OCHA, Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarının, özellikle hava koşullarının sert olduğu bu mevsimde Suriye'nin kuzeyine kış yardımı da dahil olmak üzere, imkanlar ve fonlar elverdikçe yardım sağladığını belirtti. BM ortakları, ülkenin kuzeybatısında geçmişteki sel felaketinden etkilenen yolların ve kanalizasyon sistemlerinin acil onarımını gerçekleştirmişti.

İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampların yakınındaki 9 pazarın yenilendiğini açıkladı. Halep'in kuzeyinde ve İdlib'de ise 260.000'den fazla çocuğa ısıtıcı, kışlık giysi ve diğer çeşitli yardımlar ulaştırıldı.

Haseke vilayetine bağlı Kamışlı'da yüzlerce çocuğa kış kitleri dağıtıldığını bildiren İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, "Bu süreçte, sağlık ortakları mobil sağlık ekipleri görevlendirdi, ruh sağlığı desteği sağladı ve tesisleri ısıtma ile yalıtımla güçlendirerek kuzeybatıda 800.000 kişiye ulaştı" açıklamasını yaptı.

OCHA, insani yardım için yetersiz finansman konusunda uyarıda bulunarak, mart ayına kadar 6,7 milyon Suriyeliye yardım etmek için gereken 1,2 milyar ABD dolarının sadece yüzde 10'undan daha azına ulaşabildiklerini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Suriye'de 825.000 Kişi Evine Döndü - Son Dakika

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