Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindeki heyetle görüştü.
Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Şerifov ve beraberindekileri Halk Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ticari konuların ele alındığı öğrenildi.
Şerifov başkanlığındaki heyette Azerbaycan hükümetinden bazı bakan yardımcıları yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Suriye'de Azerbaycan Heyeti ile Görüşme - Son Dakika
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