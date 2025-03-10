Suriye'deki Alevi Katliamı Kadıköy'de Protesto Edildi - Son Dakika
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Suriye'deki Alevi Katliamı Kadıköy'de Protesto Edildi

İstanbul'da Alevi katliamlarını protesto eden gruptan Kutay Soybil, iş birlikçiliği eleştirdi.

10.03.2025 20:38
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Suriye'de yaşanan Alevi katliamlarını Kadıköy İskelesi önünde protesto etti. Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Kutay Soybil, "HTŞ'lilerin cihad çağrılarıyla ve kurşunlarıyla, IŞİD'den kalma yöntem olan videolarla halka korku salmaya çalışmakla Şam'da toplanan katliama ses çıkartanları silah zoruyla dağıtarak sürerken ülkemizde de bu katliamın iş birlikçiliği tam gaz devam etmektedir" dedi.

Suriye'nin yeni yönetimi HTŞ gruplarının Alevilere yönelik katliamlarına karşı İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri bugün eylem yaptı. Kadıköy İskelesi önünde yapılan eylemde, "HTŞ Suriye'de Alevileri katlediyor. Seyretme, geçit verme" yazılı pankart açılarak "Suriye'de katliama hayır", "Suriye halkları yalnız değildir", "Katillerden hesabı halklar soracak" ve "Katil HTŞ, iş birlikçi AKP" sloganları atıldı.

Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Kutay Soybil, şunları söyledi:

"Emperyalist ve siyonistler, Ortadoğu'da hüküm sürmek için 37 ülkeden ihraç ettikleri cihatçı çetelerle Suriye'de çatışmaların mezhepçilik gibi gösterilmesine tabii ki ses etmiyor. Suriye'nin en az 29 farklı yerinde yüzlerce Alevi'nin katledildiği bu saldırılar, HTŞ'lilerin cihad çağrılarıyla ve kurşunlarıyla, IŞİD'den kalma yöntem olan videolarla halka korku salmaya çalışmakla Şam'da toplanan katliama ses çıkartanları silah zoruyla dağıtarak sürerken ülkemizde de bu katliamın iş birlikçiliği tam gaz devam etmektedir. Yeni Şafak yazarı müsvedde karakter İsmail Kılıçarslan, bu katliamı sevinç içinde duyurmuş katledilen Aleviler için 'Telef edilip gebertildiler' ifadesini kullanmıştır. Şişli Kaymakamlığı, Alevi örgütlerinin Suriye Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakarak gerçekleştireceği basın açıklamasını 'marjinal grupların toplumun huzurunu bozmak istemesi' olarak hedef göstermiş, ilçede eylemleri 3 gün boyunca yasaklamıştır. Geçtiğimiz ay Katil çeteci Colani, Saray'da misafir edilmiştir. HTŞ'nin katliamları bu ülkenin yönetenleri tarafından 'dış güçlerin provokasyonu' olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır.

"Katliama iş birlikçilik edilmesine sessiz kalmayacağız"

Buradan tekrarlıyoruz. Suriye'de dış güçlerin maşaları, ABD'nin, NATO'nun 'yeşil kuşak' projesinden beri yetiştirdiği, kılıktan kılığa soktuğu cihatçı çetelerdir. Çetelerin varlıkları provokasyondur. Yani bir tarafta NATO, ABD, AB, tetikçi bölge devletleri ve onların beslemesi katil çeteler bir tarafta yok sayılan, katledilen, sömürgeleştirilen Ortadoğu halkları bulunmaktadır. Biz İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak Suriye'de Alevi halkının katledilmesine de bu katliama iş birlikçilik edilmesine de sessiz kalmayacağız. Halkların üzerine katliam yağdıranlardan hesap soracağız. Yanı başımızda halkların emperyalistler ve iş birlikçileri eliyle katliamına sessiz kalarak bu katliamları durduramayız. Korku, duyarsızlık ve şovenizmle bezeli sessizliği örgütlemelerine izin vermeyeceğiz. Bugün burada çıkardığımız her ses, Suriye'de ve bilcümle dünyanın dört bir yanında kurtarılan bir insan canı demektir. Bu sesi hep beraber yükselteceğiz. Tüm katliam tehditlerine, aşağılanmaya, yok sayılmaya karşı yan yana geleceğiz. Bölge halklarının birlikte mücadelesi bölgemizde kardeşliği sağlayacak tek yoldur. Susma haykır, katliama hayır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'deki Alevi Katliamı Kadıköy'de Protesto Edildi - Son Dakika

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