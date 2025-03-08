Suriye'deki Saldırılara Ortak Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'deki Saldırılara Ortak Tepki

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Ürdün, Suriye'deki saldırıları kınadı.

08.03.2025 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Mısır ile Ürdün, Suriye hükümetine ve halkına dayanışmasını teyit ederek, devrik rejimin yasa dışı unsurlarının güvenlik güçlerini hedef alan saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de kanun dışı grupların işlediği suçların ve güvenlik güçlerini hedef almasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Suriye hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlama ile iç barışı koruma çabalarının yanında olduğu vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Suriye'deki silahlı grupların güvenlik güçlerini hedef alan saldırıları kınanarak, Suriye'nin istikrarının ve tüm toprakları üzerindeki egemenliğinin desteklendiği yinelendi.

Açıklamada, BAE'nin Suriye halkını ve onların güvenlik, barış, istikrar ve insanca yaşama özlemlerine ulaşmayı amaçlayan tüm çabalarını desteklediği kaydedildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Suriye'de kanun dışı grupların işlediği suçların ve güvenlik güçleri ile devlet kurumlarını hedef almasının güçlü bir şekilde kınandığı ve reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, Kuveyt'in Suriye devletini ve hükümetinin ulusal güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm çaba ve önlemleri desteklediği aktarıldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Suriye'de kanun dışı grupların işlediği suçları, güvenlik güçlerini hedef almalarını, güvenliği ve iç barışı bozma girişimlerini güçlü bir şekilde kınadığını ve reddettiğini belirtti.

Bakanlık, ülkenin güvenliği, istikrarı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve Suriye halkının barış içinde bir arada yaşama, kalkınma ve sürdürülebilir refah beklentilerinin karşılanması konusunda Suriye hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, Suriye'nin Lazkiye ilinde meydana gelen, çok sayıda can kaybı ve yaralanmalara neden olan çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.

Mısır'ın, güvenlik tehditleri karşısında Suriye devletini, kurumlarını ve istikrarını desteklediği vurgulanan açıklamada, Suriye halkının güvenliğini, emniyetini ve istikrarını etkileyecek her türlü hareketin reddedildiği bildirildi.

Her türlü şiddete karşı mücadele edilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Suriye'nin ulusal çıkarlarının her şeyin üstünde tutulması ve Suriye'deki bu hassas geçiş döneminin aşılması için çalışılması gerektiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, Suriye halkının tüm kesimlerinin dışlanmadan katılımını garanti altına alan ve Suriye'deki tüm mezheplerin haklarını güvence altına alan kapsamlı bir siyasi geçiş sürecinin başlatılmasının önemine işaret etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ürdün'ün Suriye'nin güvenliğini, istikrarını, birliğini ve egemenliğini desteklediği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, ülkenin güvenliği ve barışına kasteden, ülkeyi fitne ve kaosa sürüklemeye çalışan girişimlerin kınanmasının yanı sıra Suriye'nin güvenliğini, barışını ve güvenlik kurumlarını hedef alan, Suriye'yi kaosa, ihtilafa ve çatışmaya sürüklemeye çalışan tüm gruplar, girişimler ve dış müdahaleler de kınandı.

Açıklamada, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, istikrarını ve halkının emniyetini, hukuku ve iç barışı korumak için aldığı tüm tedbirlerin desteklendiği vurgulandı.

Lazkiye ve çevresindeki olaylar

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor.

Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.

?Devrik rejim güçlerinin, dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Kuveyt, Suriye, Güncel, Dünya, Ürdün, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'deki Saldırılara Ortak Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:12:42. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'deki Saldırılara Ortak Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.