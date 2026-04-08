Suriye Hava Sahası Yeniden Açıldı

Suriye hava sahası üzerinden uçuşların yeniden başladığı ve Şam Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların normale döndüğü bildirildi.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu kararın, son dönemdeki bölgesel gelişmeler doğrultusunda, risk yönetimi konusunda uzman bir komitenin yürüttüğü teknik değerlendirmeler sonucunda alındığı ifade edildi.

Açıklamada, daha önce kapatılan tüm hava koridorlarının yeniden açıldığı, Suriye hava sahası üzerinden hava trafiğinin yeniden başlatıldığı ve Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların, kabul ve kalkışların onaylı tarifelere göre düzenli şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Kararın, bölgesel ve uluslararası kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen kapsamlı teknik değerlendirmelerin ardından alındığı kaydedilen açıklamada, bu adımın hava güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması ve hava trafiğinin uluslararası standartlara uygun, daha etkin ve düzenli şekilde yürütülmesi amacı taşıdığı vurgulandı.