Suriye'ye Doğal Gaz İletim Hattı Açıldı - Son Dakika
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Suriye'ye Doğal Gaz İletim Hattı Açıldı

02.08.2025 14:01
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Türkiye-Suriye Doğal Gaz İletim Hattı, açılışla günlük 3,4 milyon metreküp gaz iletmeye başladı.

Katar'ın desteğiyle hayata geçirilen ve Azerbaycan'dan gelen günlük 3,4 milyon metreküp doğal gazın iletimini sağlayacak Türkiye- Suriye Bölgesel Doğal Gaz İletim Hattı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kilis'in Yavuzlu köyündeki gaz istasyonunda gerçekleştirilen törende vanaların açılmasıyla gaz akışı başlatıldı. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir katıldı.

"Ülkede günlük elektrik erişim süresi ortalama 4 saat artacak"

Suriye Enerji Bakanı el-Beşir, doğal gaz hattının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu adımın yalnızca teknik altyapı hamlesi olmadığını, aynı zamanda Suriye halkının uzun yıllardır süren karanlık dönemden çıkış yolculuğunda önemli dönüm noktası olduğunu söyledi.

Projenin ilk aşamasında günlük 3,4 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı öngörüldüğünü belirten Beşir, bu miktarın ilerleyen dönemde 6 milyon metreküpe çıkarılmasının planlandığını kaydetti.

Sağlanacak doğal gazla yaklaşık 750 megavat ek enerji üretiminin mümkün hale geleceğini vurgulayan Beşir, ülkede günlük elektrik erişim süresinin ortalama 4 saat artacağını belirterek, bu ilerlemenin ekonomik faaliyetlerin canlanmasına, sanayi üretiminin artmasına ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Ülkenin enerji altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiğini hatırlatan Beşir, yıllar süren karanlık ve yoksunluk döneminin ardından yeniden yapılanma sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Beşir, Reyhanlı'dan İdlib'in kuzeyine uzanacak yeni elektrik temin hattı da dahil olmak üzere bu projelerin en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Enerji arzının güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesiyle Suriye'nin karanlıktan kalıcı aydınlığa geçiş sürecinin hız kazanacağını vurguladı.

Beşir, enerji üretiminden iletim ve dağıtım altyapılarına kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, projeye mali destek sağlayan Katar'a ve transit geçiş ile teknik işbirliği sunan Türkiye ile Azerbaycan'a teşekkür etti.

"5 milyondan fazla abone doğrudan faydalanacak"

Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti, tamamı Türkiye'deki yetkili kurumlar tarafından rehabilite edilen hat üzerinden günlük 3,4 milyon metreküp doğal gaz taşınacağını bildirerek, bu miktarın yıllık bazda yaklaşık 1,2 milyar metreküpe denk geldiğini kaydetti.

Doğal gazın Suriye'de elektrik üretiminde kullanılacağını aktaran Sulaiti, "Bu sayede ülkedeki günlük elektrik erişim süresi yaklaşık 5 saate çıkacak. Bu artış, mevcut duruma göre yüzde 40'lık iyileşme anlamına geliyor. Böylece 5 milyondan fazla abone doğrudan faydalanacak." dedi.

Projenin ana finansörü olan Katar'ın bu stratejik hamleyle sadece teknik boşluğu doldurmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesel barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama vizyonunu da pekiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Sulaiti, bu girişimin geçici müdahale olmadığını belirterek, Türkiye ve Azerbaycan'daki ortaklarla birlikte Suriye'de atılan ciddi ve uzun vadeli kalkınma adımı olduğunu söyledi.

Projeye katkı sağlayan tüm taraflara, gece gündüz özveriyle çalışan teknik ekiplere ve doğal gazın sorunsuz şekilde Suriye'ye ulaşmasını mümkün kılan paydaşlara teşekkür eden Sulaiti, dayanışma ve stratejik ortaklıkla yürütülen bu tür insani çalışmaların sadece bugünü değil, yarını da şekillendirecek kalıcı ve anlamlı değişimlere kapı aralayacağına inandığını ifade etti.

Sulaiti ayrıca, elektrik enerjisinin düzenli ve sürekli temin edilmesinin toplumların yeniden inşasında ve refaha ulaşmasında temel unsur olduğunu vurgulayarak, bu tür projelerin güvenlik, istikrar ve toplumsal iyileşmeye doğrudan katkı sağlayacağını dile getirdi.

Suriye Gaz Şirketi Genel Müdürü Yusuf el-Yusuf, AA muhabirine, Türk şebekesi üzerinden günlük 4 milyon metreküp gazın taşındığını ve bu gazın özel bir istasyonda karşılanarak Suriye gaz şebekesine entegre edildiğini bildirdi.

Gazın termik santrallere yönlendirilerek elektrik üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Yusuf, "Bu kapsamda özellikle konut sektöründe elektrik hizmetlerinde kısa sürede gözle görülür iyileşme bekleniyor." dedi.

Yusuf, gaz altyapısının uzun yıllar süren saldırı ve tahribatlar nedeniyle ciddi teknik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Eksik ekipmanların tamamlanması ve boru hatlarının yeniden işler hale getirilmesi için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Kısa vadede mevcut altyapı kullanılırken, uzun vadede kapsamlı rehabilitasyon planı üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sanayi bölgelerine doğal gaz ulaştırılmasının gelecek planlamalar arasında yer aldığını aktaran Yusuf, "Ancak öncelik konutlara sürekli ve istikrarlı elektrik sağlamaktır. Gaz akışının başlamasıyla ülkenin genel enerji arzında kayda değer iyileşme bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'ye Doğal Gaz İletim Hattı Açıldı - Son Dakika

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