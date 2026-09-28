Kanlı plan son anda engellendi! Suriye\'de DEAŞ hücresi çökertildi

Suriye İç Güvenlik Güçleri ile Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'e bağlı bir hücrenin çökertildiği ve 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye İç Güvenlik Güçleri ile Genel İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DEAŞ'e karşı operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen operasyonda DEAŞ'e bağlı bir hücre çökertildi, 4 elebaşı da yakalandı.

Rakka'da başlayıp Halep, İdlib ve Humus bölgelerine kadar uzanan faaliyetleri tespit edilen hücre üyelerinin; kaçırma eylemleri gerçekleştirmek, el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirmek ve suikast düzenlemekle suçlandığı belirtildi.

İlk bilgilere göre, hücre üyelerinin en az 5 kaçırma olayına doğrudan karıştığı ve ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan yeni saldırılar hazırlığında olduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Öte yandan operasyonlar sırasında, terör eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan çok miktarda patlayıcı maddenin de ele geçirildiği kaydedildi.