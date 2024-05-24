Suriyeli Baba Boğuldu, Kızı ve Oğlu Kurtarıldı - Son Dakika
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Suriyeli Baba Boğuldu, Kızı ve Oğlu Kurtarıldı

Suriyeli Baba Boğuldu, Kızı ve Oğlu Kurtarıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Suriyeli bir baba, boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak için denize girdi ancak hayatını kaybetti. Kızı ve oğlu ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Baba Ahmed'in cenazesi hastaneye götürülürken, oğlu tedavi altına alındı. Küçük kızın sağlık durumu ise iyi.

24.05.2024 19:25
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak için denize giren Suriyeli baba hayatını kaybetti, kızı ile oğlu kurtarıldı.

Mavikent Mahallesi Papaz İskelesi mevkisinde denize giren ismi henüz öğrenilenemeyen Suriye uyruklu kız çocuğu, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kızının yardım istediğini gören baba Habbet Ahmed (40) ile oğlu Nuri Ahmed (26), denize girdi. Baba ve oğlu da boğulma tehlikesi yaşadı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla kız çocuğu ile ağabeyi Ahmed denizden çıkarıldı. Baba Ahmed ise denizde gözlerden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan Habbet Ahmed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmed'in cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Oğlu Ahmed ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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