Suriyeliler Türkiye\'den Ülkelerine Dönmeye Başladı

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SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ile Türkiye'den ülkesine dönen Ahmet El Hasan (32), "Türkiye her zaman yanımızdaydı. Suriye'de hayat şimdi zor olsa da yavaş yavaş düzelecek" dedi.

Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytin Dalı gümrük kapılarına sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeliler, kurulan çadırların altında işlemlerinin yapılması için sıraya giriyor. İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine geçiyor. Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, sıra bekleyen Suriyelilere başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer gereksinimleri için de hizmet veriyor.

'TÜRKİYE'DE İNSANLIK GÖRDÜK'

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkesine giden Suriyeli Abdullah El Abdullah, 6 yıldır Konya'da yaşadığını belirterek, "Artık Suriye'de savaş bitti. Gitme zamanı geldi. Sizden çok memnunuz. Türkiye'de insanlık gördük. İnsanı ile devleti ile bizleri misafir ettiniz. Allah razı olsun" dedi.

'SİZLERE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Ailesi ile birlikte ülkesine dönen Ahmet El Hasan ise artık Suriye'de huzur olduğunu vurgulayarak, "Türkiye her zaman yanımızdaydı. Suriye'de hayat şimdi zor olsa da yavaş yavaş düzelecek. Herkes ülkesine dönsün. Sizlere teşekkür ederiz" diye konuştu.