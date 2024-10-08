Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş - Son Dakika
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Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş

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İstanbul'da 2 genç kızı katledip surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Çelik'in ilk cinayeti işledikten, yani Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra polisi arayarak kendini ihbar ettiği ve anahtarı kapının üzerinde bıraktıktan sonra evden ayrıldığı ifade edildi.

08.10.2024 07:14
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İstanbul Fatih'te cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) katletti. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

ANAHTARI KAPIDA BIRAKIP EVDEN AYRILMIŞ

Yaşanan olay Türkiye gündeminden düşmezken yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra polisi arayarak kendini ihbar ettiği ve anahtarı kapının üzerinde bıraktıktan sonra evden ayrıldığı iddia edildi.

NEDEN YAKALANMADIĞI SORU İŞARETİ YARATTI

Sonrasında İkbal Uzuner ile buluşarak surlara doğru giden Çelik'in konumunun tespit edilerek neden yakalanmadığı ise soru işareti yarattı.

"CUMA GÜNÜNDEN BERİ PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Mahallede emlakçılık yapan bir şahıs "Cuma gününden beri psikolojimiz bozuldu. Hem çok kalabalık burası hem de buranın insanları bu tip olaylara alışkın değil. Burada böyle olaylar olmaz, burası bizim köyümüz gibi. Burada herkes birbirini tanır" dedi.

"CENAZEDEN SONRA BABAYI HİÇ GÖRMEDİK"

Esnaf sur canisi Semih Çelik'in ailesini çok sık görmediğini ifade ederken baba A.Ç.'nin olayı öğrendikten sonra telaşlı bir izlenim vermediğini ifade ediyor. Cenazeden sonra A.Ç.'yi görmediklerini belirten esnaf "Muhtemelen yakında taşınırlar gibi geliyor bize. Böyle bir yerde onlar için de daha iyi olur" açıklamasında bulunuyor.

Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş

Semih Çelik, İstanbul, Güncel, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş - Son Dakika

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