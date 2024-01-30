Surp Giragos Kilisesi\'nde Müzik Dinletisi

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DİYARBAKIR'da 646 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ziyaretçilere müzik dinletisi verildi, dünya klasiklerinden parçalar çalındı.

Kocaeli'nden gelen Reduo grubunun keman sanatçısı Seda Gülşen Kınış ile gitarist Umut Volkan Yılmaz, merkez Sur ilçesindeki 646 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ziyaretçilere müzik dinletisi verdi. Yaklaşık 45 dakika süren dinletide dünya klasiklerinden parçalar çalındı. Gitarist Umut Volkan Yılmaz, daha önce Mardin'de Protestan Kilisesi'nde de dinleti verdiklerini belirterek, 'Kocaeli'nden geliyoruz. Grubumuz, 2023'ün ikinci yarısında kuruldu. Birçok şehirde konser verdik. Son olarak Mardin Protestan Kilisesi'nde çaldık. Bugün de bu tarihi mekanda, Surp Giragos Kilisesi'nde çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Seyircinin katılımı bizi çok mutlu etti. Böylesi tarihi bir atmosferde çaldığımız müziklerin seyirciyle buluşması bizim için de ayrıca bir keyifti. Bu kiliseyi açıkçası tesadüfen ziyaret ettik. Çok beğendik, 'Mutlaka burada bir şeyler yapmalıyız' dedik. Bizim programımızın buraya çok yakışacağını düşündük. Fikir buradan çıktı? dedi.

Keman sanatçısı Seda Gülşen Kınış ise kilisenin tarihi yapısından çok etkilendiğini belirterek, 'Biz buraya ziyaret amaçlı gelmiştik. Buraya girer girmez atmosferinden, tarihi yapısından, dokusundan etkilendik. Çaldığımız müziklerin de burada insanlara da çok güzel geleceğini, onları da etkileyeceğini düşündük. Çok da güzel oldu' diye konuştu. (DHA)